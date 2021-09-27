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27 сентября, источник: Чемпионат.com

Исполнение гимна Украины игроком «Вереса» стало мемом. Видео

Полузащитник ровенского футбольного клуба «Верес» Сергей Панасенко перед матчем 9-го тура украинской Премьер-лиги с донецким «Шахтёром» (1:4) запомнился ярким исполнением гимна своей страны.

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Видео эмоционального исполнения гимна Украины от Панасенко стало настолько вирусным, что было опубликовано даже в клубных соцсетях «Вереса». Появилось множество мемов.

«Если и петь гимн Украины, то только как Сергей Панасенко», — написала пресс-служба «Вереса» под видео.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как отмечают пользователи в социальных сетях, Панасенко уже не впервые попадает в объективы камер со столь эмоциональным исполнением гимна. Примечательно, что в матче с «Шахтёром» Сергей записал на свой счёт голевую передачу. Однако в глобальном плане это не сыграло никакой роли, так как «Верес» уступил «горнякам» со счётом 1:4.

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