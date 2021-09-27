Исполнение гимна Украины игроком «Вереса» стало мемом. Видео

Как отмечают пользователи в социальных сетях, Панасенко уже не впервые попадает в объективы камер со столь эмоциональным исполнением гимна. Примечательно, что в матче с «Шахтёром» Сергей записал на свой счёт голевую передачу. Однако в глобальном плане это не сыграло никакой роли, так как «Верес» уступил «горнякам» со счётом 1:4.