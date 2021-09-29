Болельщики требуют отставки руководства клуба КПЛ. Директор отреагировал на критику

Из лидеров — в аутсайдеры. Последние два года «Атырау» все чаще на последних строчках турнирной таблицы. В плохой игре фанаты винят руководство клуба и требуют его отставки.

Боран Мухамеджанов, болельщик:

— Мы требуем отставки руководства команды. Эти люди не болеют футболом. Они никому отчета не дают. 1,2 миллиона — у нас нет игры. Понабрали игроков, не развивается, не идет строительство инфраструктуры. Они здесь ничего не делают вообще.

Федор Воронов, болельщик:

— Вся проблема заключается в том, что ФК находится в доверительном управлении. Учредитель был облфин. От облфина мы получаем ответ, что в договоре вся информация конфиденциальная. Так скажите, пожалуйста, ответьте на вопрос — в футболе слово «конфиденциально» что означает? Это же бюджетные деньги. Что может скрываться от народа? Все должно прозрачно и открыто быть в футболе. Поэтому мы требуем, чтобы клуб вернули с доверительного управления в госсобственность.

Расстроенные болельщики пытаются привлечь внимание к проблеме. Пишут заявления во все инстанции. Между тем еще несколько лет назад «Атырау» был в числе лидеров казахстанского футбола. Сейчас от былой славы не осталось и следа. Фанаты сетуют, неудачи связаны с некачественным отбором футболистов и слабой тактикой игры. Администрация клуба с этим не согласна.

Конысбай Шпанов, директор ФК «Атырау»:

— Я считаю, что это мнение только 1−2 человек. Относительно последнего матча — говорят, что игры не было, команда плохая, нет результата. Я с этим не согласен. Это мнение тех, кого вообще не было на стадионе, кто сам не наблюдал за ходом встречи. Свое мнение высказали и футбольные эксперты. Они считают, что клуб нуждается в узких специалистах.

Кулшарап Шомаев, независимый эксперт:

— Каждому клубу необходим тренер-селекционер. Без него — никак. Это опытный специалист, который отвечает за поиск и отбор в команду талантливых и перспективных игроков. Он должен работать вместе с главным тренером.