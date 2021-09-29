Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Манчестер Юнайтед
Вильярреал
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Вольфсбург
Севилья
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Зальцбург
Лилль
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Ювентус
Челси
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Бавария
Динамо К
10
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Бенфика
Барселона
10
Футбол. Еврокубки
19:45
Аталанта
Янг Бойз
10
Футбол. Еврокубки
19:45
Зенит
Мальме
40
Футбол. Первый дивизион
19:00
Торпедо
Нефтехимик
11
Футбол. Первый дивизион
18:30
Велес
КАМАЗ
00
Футбол. Первый дивизион
18:00
Акрон
Енисей
41
Футбол. Первый дивизион
18:00
Алания
Факел
10
Футбол. Первый дивизион
18:00
Текстильщик
Балтика
32
Футбол. Первый дивизион
17:00
Кубань
Оренбург
01
Футбол. Первый дивизион
16:00
Краснодар-2
Ротор
11
Футбол. Первый дивизион
15:00
Спартак-2
Томь
31
Футбол. Первый дивизион
14:00
Олимп-Долгопрудный
Металлург Лп
10
Футбол. Первый дивизион
12:00
СКА-Хабаровск
Волгарь
10
Все события
Фоторепортажи
10«Локомотив» вырвал ничью в матче с «Марселем»
11«Спартак» впервые за два года обыграл «Уфу»
20:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Матч «Ниццы» и «Марселя» доиграют на нейтральном поле

Встреча 3-го тура чемпионата Франции между «Ниццей» и «Марселем» будет доиграна до конца 27 октября в Труа, утверждает L'Equipe.

Ницца
МарсельЧемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2021
Читайте также
Футболисты нередко дерутся с фанатами. Вспоминаем самые сочные истории

Именно такие место и дату определили французские футбольные власти. Труа был выбран в качестве принимающей стороны, поскольку этот город находится достаточно далеко от Ниццы и Марселя, и таким образом лига рассчитывает обеспечить безопасность.

Напомним, 22 августа матч был прерван на 75-й минуте при счете 1:0 из-за беспорядков на трибунах, а также стычек между футболистами. Затем игроки «Марселя» отказались продолжать встречу, несмотря на угрозу технического поражения.

После разбирательств, однако, наказание понесла «Ницца» — клуб вынужден был провести три матча без зрителей, также с него снято одно очко в турнирной таблице (и еще одно — условно).

 «Еще уронишь — убью!» Старт «Ледникового периода», где Милохин уронил Медведеву и плачет Бородина
Месси в матче с «Ман Сити»: обводил, забил первый гол за Париж и залег под стенку
«Зенит» одержал крупнейшую победу в ЛЧ в своей истории
Загитова и Медведева на одном льду. Что из этого выйдет?
Лучано Спаллетти: Еврокубки очень дороги «Спартаку»
«Ювентус» принимает «Челси» в Лиге чемпионов: онлайн-трансляция
Главный тренер «Спартака» Руй Витория верит в успех в Неаполе
«Аталанта» обыграла «Янг Бойз», Миранчук остался в запасе
«Ак Барс» в урезанном составе уступил «Йокериту» в овертайме
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь