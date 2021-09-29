«Аталанта» обыграла «Янг Бойз», Миранчук остался в запасе
В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов итальянская «Аталанта» переиграла швейцарский «Янг Бойз».
Аталанта
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В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов итальянская «Аталанта» переиграла швейцарский «Янг Бойз».
Встреча проходила на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась со счётом 1:0.
На 18-й минуте защитник «Аталанты» Рафаэл Толой забил гол, однако его отменили после видеопросмотра. На 68-й минуте полузащитник бергамасков Маттео Пессина открыл счёт, откликнувшись на передачу нападающего Дувана Сапаты.
Российский полузащитник Алексей Миранчук остался в запасе бергамской команды.
«Аталанта» в двух матчах набрала 4 очка и поднялась на первое место в турнирной таблице группы F Лиги чемпионов. «Янг Бойз» (3) — на втором месте. В следующем матче «Аталанта» сыграет с «Манчестер Юнайтед», «Янг Бойз» — с «Вилярреалом».