«Аталанта» обыграла «Янг Бойз», Миранчук остался в запасе

Встреча проходила на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась со счётом 1:0.

На 18-й минуте защитник «Аталанты» Рафаэл Толой забил гол, однако его отменили после видеопросмотра. На 68-й минуте полузащитник бергамасков Маттео Пессина открыл счёт, откликнувшись на передачу нападающего Дувана Сапаты.

Российский полузащитник Алексей Миранчук остался в запасе бергамской команды.