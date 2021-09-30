«Бенфика» разгромила «Барселону» в матче Лиги чемпионов

На 3-й минуте счёт открыл нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес. Форвард получил мяч от Юлиана Вайгля, прорвался по флангу к штрафной, парой ложных движений ушёл в сторону от защитника и пробил низом в ближний угол. Марк-Андре Тер Штеген прыгнул в ту же сторону, но пропустил мяч под рукой.

На 69-й минуте Рафаэл Силва увеличил преимущество португальцев. Роман Яремчук придержал мяч у линии штрафной и выполнил передачу на Жоау Мариу, который прошёл ближе к воротам и пробил с острого угла. Тер Штеген в падении отразил удар, но мяч полетел к Силве, уверенно сыгравшему в касание на добивании.

Спустя 10 минут Нуньес оформил дубль, реализовав пенальти.

На 87-й минуте защитник «Барселоны» Эрик Гарсия получил вторую жёлтую карточку.