«Бенфика» разгромила «Барселону» в матче Лиги чемпионов
Встреча проходила на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне и завершилась со счётом 3:0.
Встреча проходила на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне и завершилась со счётом 3:0.
На 3-й минуте счёт открыл нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес. Форвард получил мяч от Юлиана Вайгля, прорвался по флангу к штрафной, парой ложных движений ушёл в сторону от защитника и пробил низом в ближний угол. Марк-Андре Тер Штеген прыгнул в ту же сторону, но пропустил мяч под рукой.
На 69-й минуте Рафаэл Силва увеличил преимущество португальцев. Роман Яремчук придержал мяч у линии штрафной и выполнил передачу на Жоау Мариу, который прошёл ближе к воротам и пробил с острого угла. Тер Штеген в падении отразил удар, но мяч полетел к Силве, уверенно сыгравшему в касание на добивании.
Спустя 10 минут Нуньес оформил дубль, реализовав пенальти.
На 87-й минуте защитник «Барселоны» Эрик Гарсия получил вторую жёлтую карточку.
«Барселона» в двух матчах не набрала ни одного очка и занимает последнее место в группе Е. «Бенфика» (4) располагается на втором месте.