Миранчука назвали ленивым футболистом

Итальянец обсуждал матчи Лиги чемпионов с соотечественником, бывшим тренером «Интера» Антонио Конте. Когда речь зашла об «Аталанте», Капелло оценил Миранчука, назвав его «ленивым футболистом». При этом он заявил, что у россиянина «отличные игровые качества».

Конте в ответ отметил, что главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини умеет работать с такими футболистами. Он добавил, что в итальянском клубе рассчитывают на россиянина. «От него многого ждут», — подытожил Конте.

Миранчук перешел из «Локомотива» в «Аталанту» в конце лета 2020 года. Сумма трансфера составила 14,5 миллиона евро. В составе команды Миранчук стал бронзовым призером чемпионата Италии.