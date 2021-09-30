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16:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Миранчука назвали ленивым футболистом

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением о полузащитнике итальянской «Аталанты» Алексее Миранчуке. Заявление специалист сделал в студии Sky Sport.

АталантаЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Итальянец обсуждал матчи Лиги чемпионов с соотечественником, бывшим тренером «Интера» Антонио Конте. Когда речь зашла об «Аталанте», Капелло оценил Миранчука, назвав его «ленивым футболистом». При этом он заявил, что у россиянина «отличные игровые качества».

Конте в ответ отметил, что главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини умеет работать с такими футболистами. Он добавил, что в итальянском клубе рассчитывают на россиянина. «От него многого ждут», — подытожил Конте.

Миранчук перешел из «Локомотива» в «Аталанту» в конце лета 2020 года. Сумма трансфера составила 14,5 миллиона евро. В составе команды Миранчук стал бронзовым призером чемпионата Италии.

В сезоне-2021/2022 российский футболист провел за «Аталанту» пять матчей во всех турнирах. При этом Миранчук не выходил на поле в игре Лиги чемпионов против «Янг Бойз», которая состоялась 29 сентября и завершилась победой итальянского клуба со счетом 1:0.

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