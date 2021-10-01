Пеле предстоит пройти химиотерапию

«Бывший футболист Эдсон Арантес Насименто, Пеле, 80 лет, был выписан из больницы в этот четверг. Его госпитализировали в больницу Альберта Эйнштейна в южной зоне Сан-Паулу после операции по удалению опухоли в толстой кишке», — сообщил портал G1.

Ранее о скорой выписке Пеле сообщала в социальных сетях его дочь Келли Насименто.

Согласно больничному бюллетеню, который цитируют СМИ, «пациент стабилен и будет продолжать курс химиотерапии после операции по удалению опухоли в кишечнике, проведенной 4 сентября».