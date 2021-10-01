Пеле предстоит пройти химиотерапию
МЕХИКО, 1 окт — РИА Новости. Трехкратный чемпион мира по футболу Пеле выписан из больницы, сообщили местные СМИ.
МЕХИКО, 1 окт — РИА Новости. Трехкратный чемпион мира по футболу Пеле выписан из больницы, сообщили местные СМИ.
«Бывший футболист Эдсон Арантес Насименто, Пеле, 80 лет, был выписан из больницы в этот четверг. Его госпитализировали в больницу Альберта Эйнштейна в южной зоне Сан-Паулу после операции по удалению опухоли в толстой кишке», — сообщил портал G1.
Ранее о скорой выписке Пеле сообщала в социальных сетях его дочь Келли Насименто.
Согласно больничному бюллетеню, который цитируют СМИ, «пациент стабилен и будет продолжать курс химиотерапии после операции по удалению опухоли в кишечнике, проведенной 4 сентября».
Пеле был госпитализирован 31 августа для планового обследования, которое выявило опухоль. 10 сентября сообщалось, что Пеле после перенесенной операции продолжает оставаться в отделении интенсивной терапии, но идет на поправку. 14 сентября было объявлено, что Пеле переведен в обычную палату, но спустя три дня вернулся в отделение интенсивной терапии из-за затрудненного дыхания.