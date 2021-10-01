Матчи Женской футбольной лиги США отменены из-за секс-скандала

В четверг клуб из Каролины уволил Райли после того, как несколько футболисток обвинили его в сексуальном насилии. Спортсменки завили, что 58-летний Райли принуждал их к сексу во время его работы в нескольких лигах и командах с 2010 года. Федерация футбола США выступила с заявлением, что «глубоко обеспокоена неправомерными действиями в NWSL». Также федерация приостановила тренерскую лицензию Райли.

«Эта неделя и большая часть этого сезона были невероятно травматичными для наших игроков и персонала, и я беру на себя всю ответственность за ту роль, которую сыграла. Я сильно извиняюсь за ту боль, которую многим пришлось испытать. Осознавая эту травму, мы решили не выходить на поле в эти выходные, чтобы дать всем возможность для размышлений», — сказала комиссионер NWSL Лиза Бэрд.