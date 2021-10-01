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22:02 (мск), источник: Sport24

Суарес: Из-за Кумана я возвращался домой в слезах. Если бы у него был характер и авторитет, он вел бы себя иначе

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес, ранее выступавший за «Барселону», рассказал о своем отношении к главному тренеру каталонской команды Рональду Куману.

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Источник: AP 2021

— Как вы считаете, кто несет ответственность за ваш нашумевший уход из «Барселоны»? Куман или [бывший президент клуба] Бартомеу, который, казалось, уже давно был настроен против вас?

— Оба. Я уже говорил об этом в прошлом сезоне. Что касается тренера, я думаю, если бы у него был характер и авторитет, он вел бы себя по-другому. Если бы он сказал, что не рассчитывает на меня и что я должен уйти по конкретным причинам — пусть так…

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Но он говорит мне, что я не вхожу в его планы. А когда я уже закрываю сделку с «Атлетико» и расторгаю контракт с «Барселоной», он подходит и говорит, что, если сделка не будет закрыта, в воскресенье он будет рассчитывать на меня в матче с «Вильярреалом». Как? Если я не вхожу в твои планы, то как ты можешь на меня рассчитывать?

Он отправлял меня тренироваться на третье и четвертое поля и обращался со мной так, словно мне 15 лет. Он причинял мне боль, это задевало меня. Из-за такого неуважения я приходил домой в слезах. Я ни разу не проявил к нему неуважение. Я тренировался, не показывая недовольство, несмотря ни на что. Потому что я профессионал. Я искал лучшее решение.

Я сказал, что [ответственность несут] «оба», потому что Бартомеу рассказывал, как плохо Суарес влияет на раздевалку, делает это, делает то… Я увидел его слова за неделю до возвращения к тренировкам и звонка Кумана. Это было больно, — приводит слова Суареса испанское издание Sport.

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