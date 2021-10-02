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10:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Бывший полузащитник «Реала» Гути: Возглавить «Барселону»? Почему бы и нет

Бывший полузащитник «Реала» Гути признался, что готов возглавить «Барселону», если ему поступит соответствующее предложение.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

При этом испанца не смущает, что его имя ассоциируется с «Реалом».

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Испания 2021/2022
Тур 8, 2.10.2021, 22:00

Атлетико-Барселона-

«Работа в “Барселоне”? А почему бы и нет? Я хочу тренировать, хочу доказать, что, кроме карьеры игрока, у меня есть необходимые качества, чтобы быть успешным тренером», — цитирует Гути AS.

Ранее Гути работал главным тренером «Альмерии», выступавшей в Сегунде. До этого он был тренером в системе «Реала» и ассистентом наставника турецкого «Бешикташа».

Нынешний главный тренер Рональд Куман находится на грани увольнения. По данным итальянского издания, одним из кандидатов на пост наставника команды является Андреа Пирло, который ранее руководил «Ювентусом».

Ранее СМИ сообщали, что Куман будет уволен, если «Барселона» потерпит поражение в матче 8-го тура Примеры с «Атлетико», который состоится 2 октября.

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