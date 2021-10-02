«Барселона» ждет нового тренера

В ближайшие дни в «Барселоне» может состояться смена главного тренера. Позиции возглавляющего клуб Рональда Кумана превратились в чрезвычайно слабые из-за провалов в Лиге чемпионов, которую потерявшие перед сезоном лидера Лионеля Месси каталонцы открыли двумя крупными поражениями подряд. Основными претендентами на освобождающуюся должность источники считают легенду «Барселоны» Хави, а также возглавляющего сборную Бельгии Роберто Мартинеса.

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Тема будущего главного тренера «Барселоны» Рональда Кумана стала одной из основных в европейской спортивной прессе перед очередным уикендом. О том, что голландский специалист находится на грани увольнения, сообщили все ключевые испанские издания, пишущие о футболе, — Mundo Deportivo, As, Marca. Они настаивают на том, что оно произойдет после матча восьмого тура чемпионата Испании: в нем «Барселона» в субботу играет на выезде с действующим обладателем титула «Атлетико». В этой встрече Рональд Куман в любом случае не сможет руководить командой из-за дисквалификации. Между тем BBC утверждает, что об отставке тренера могут сообщить даже до игры с мадридским клубом, поскольку вопрос уже «принципиально решен».

Все источники указывают на то, что катастрофически позиции Рональда Кумана ослабили свежие результаты «Барселоны». Речь идет не столько о результатах во внутреннем первенстве, в котором каталонцы находятся на чрезвычайно скромном для себя шестом месте, но по крайней мере еще не терпели поражений, сколько о выступлении в Лиге чемпионов. В ней «Барселона» выдала ужасный старт, потерпев два подряд поражения со счетом 0:3 — сначала от «Баварии», затем, на этой неделе, от «Бенфики».

Рональд Куман стал главным тренером испанского гранда в августе прошлого года, заменив Кике Сетьена. Предполагалось, что в задачи Кумана будет входить кадровая перестройка команды, нуждающейся в освежении состава. Максимально осложнили процесс два обстоятельства. Первое — это тяжелая финансовая ситуация, в которой очутилась «Барселона» во время пандемии коронавируса. Долги клуба зашкалили за €1 млрд и существенно ограничили в том числе ее возможности на трансферном рынке. А вчера клуб отчитался об операционном убытке более чем в €500 млн за предыдущий финансовый год. Второе обстоятельство — расставание с «Барселоной» перед стартом сезона ее многолетнего лидера Лионеля Месси, который, получив статус свободного агента, перешел в ПСЖ. Уход аргентинца все эксперты признают важным фактором, мешающим ей играть на уровне, хотя бы близком к прежнему.

Сам Рональд Куман до сих пор предпочитал воздерживаться от комментариев по поводу своей судьбы. Так, после проигрыша «Бенфике» он ограничился заявлением о том, что, несмотря на сложность ситуации, «чувствует поддержку футболистов».

Медиаресурсы, рассказывающие о грядущей отставке Рональда Кумана, приводят похожие списки потенциальных сменщиков голландца. Как правило, они довольно длинные и включают не меньше полудюжины фамилий. Чаще всего среди них упоминаются две.

Один из тех, кто считается вероятным претендентом на должность главного тренера, — это клубная легенда Хави. Хорошо известно, что «Барселона» вела с ним переговоры еще в начале 2020 года, однако тогда бывший хавбек каталонцев не покинул катарский клуб «Аль-Садд», который он в настоящее время тренирует.

Футбол Испания 2021/2022 Тур 8, 2.10.2021, 22:00 Атлетико - Барселона -

Второй фаворит — испанский наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес. При нем бельгийцы смогли забраться на верхнюю строчку рейтинга Международной федерации футбола (FIFA). Именно Мартинес, рассказал BBC популярный эксперт по испанскому футболу Гильем Балаге, является предпочтительной кандидатурой для президента «Барселоны» Жоана Лапорты, поскольку его «философия» соответствует представлениям об идеальном стиле главы клубного менеджмента.

При этом источники уточняют, что с назначением нового наставника каталонцев могут возникнуть проблемы, связанные опять же с финансами. Дело в том, что сумма неустойки, положенной Рональду Куману за досрочный разрыв истекающего в 2022 году контракта, превышает €10 млн. Для сегодняшней «Барселоны» это достаточно солидные траты.