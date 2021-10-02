«Астана» отцепит «Кайрат» от чемпионской гонки, «Тобол» будет бороться до последнего? Превью к 23-му туру КПЛ-2021

Футбол. Чемпионат Казахстана. 23-й тур

2 октября (суббота)

«Жетысу» — «Астана»

В Талдыкоргане сыграют аутсайдер и лидер чемпионата. «Жетысу» с 12 очками занимает последнее, 14-е место. «Астана» набрала 50 баллов. Этот матч важен для обоих клубов. Семиреченцы в случае неудачи досрочно станут неудачниками КПЛ-2021. Успех астанчан позволит досрочно отцепить «Кайрат» от чемпионской гонки. Как видно, игра судьбоносная не только для ее непосредственных участников.

Фаворитом встречи безусловно считается «Астана». Столичные выиграли последние четыре встречи. «Жетысу» не побеждал в восьми поединках. Примечательно, что в первом круге «Астана» добилась скромной победы на своем поле — 1:0.

Начало матча — в 15:00.

«Тобол» — «Ордабасы»

«Тобол» — еще один претендент на золотые медали. В первом круге костанайцы потеряли очки в Шымкенте — 1:1. Теперь любой результат, кроме победного, будет для них чреват ухудшением турнирного положения.

Сейчас у «Тобола» 49 баллов и отставание от «Астаны» составляет одно очко. У «Ордабасы» 32 балла и пятое место. Шымкентцы, несмотря на поредевший состав, способны на сюрпризы. Их победа над «Кайратом» в 20-м туре красноречиво подтверждает данный факт. Алматинцы, по сути, тогда распрощались с шансами на золото.

Начало матча — в 17:00.

«Туран» — «Шахтер»

Туркестанцы и карагандинцы практически соседствуют в турнирной таблице. «Шахтер» набрал 26 очков и занимает девятое место. «Туран» располагается на 12-й строчке и имеет 23 балла. Южане при победе и необходимых раскладах в других матчах имеют возможность оторваться от зоны вылета, от которой ее отделяют семь очков.

В первом круге «горняки» минимально уступили «Турану» на своем поле — 0:1.

Начало матча — в 19:00.

«Кайсар» — «Актобе»

«Кайсар», находящийся в зоне вылета (предпоследнее, 13-е место и 16 баллов), примет «Актобе». «Красно-белые» расположились на восьмой строчке, набрав 27 баллов.

В первом круге соперники сыграли вничью — 1:1.

Начало матча — в 20:00.

3 октября (воскресенье)

«Тараз» — «Атырау»

Команды располагаются недалеко друг от друга в турнирной таблице. «Нефтяники» набрали 26 очков и идут на десятом месте. Жамбыльцы с 25 баллами находятся на 11-й строчке.

В первом круге «Атырау» минимально победил — 1:0.

Отметим, что в последних пяти матчах атыраусцы не могут победить. «Тараз» вовсе в предыдущих трех поединках не смог поразить ворота соперников.

Начало матча — в 16:00.

«Каспий» — «Кызыл-Жар»

«Кызыл-Жар» имел неплохой ход, но в последних двух матчах из возможных шести баллов потерял пять. Петропавловцы по-прежнему идут за лидирующей тройкой — у них 32 очка. «Каспий» занимает седьмое место, набрав 28 баллов. Удача в предстоящей встрече позволит актаусцам при определенных раскладах сместить с шестого места «Акжайык» (30 очков) и усилить плотность в турнирной таблице.

В первом круге «Кызыл-Жар» обыграл «Каспий» со счетом 2:0. Говоря о шансах петропавловцев на успех в Актау, стоит сказать, что хозяева предстоящей встречи одержали на своем поле семь побед, добыли пять ничьих и потерпели лишь одно поражение. Кроме того, неофициальные источники сообщают о тяжелой травме лидера гостей Дарко Зорича.

Начало матча — в 17:00.

«Кайрат» — «Акжайык»

Алматинцы, выступающие в еврокубках, за четыре тура до финиша фактически не претендуют на чемпионство. От лидирующей «Астаны» их отделяет девять очков. Успех столичного клуба в предстоящем туре уже окончательно отцепит «Кайрат» от дальнейшей борьбы.

Сейчас у «желто-черных» 41 очко и третье место, а у «Акжайыка» — 26 баллов и шестая строчка.

В первом круге уральцы обыграли «Кайрат» со счетом 1:0.