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14:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Добро пожаловать». «Манчестер Юнайтед» выложил фото Хабиба с футболкой с номером Роналду

«Манчестер Юнайтед» выложил фотографию с бывшим бойцом ММА Хабибом Нурмагомедовым.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Instagram

«Манчестер Юнайтед» в Twitter выложил фотографию с бывшим бойцом ММА Хабибом Нурмагомедовым. Он сфотографировался с именной футболкой клуба с номером нападающего Криштиану Роналду на стадионе «Олд Траффорд».

«Добро пожаловать на “Олд Траффорд”, Хабиб», — говорится в посте клуба.

Во время загрузки произошла ошибка.

2 октября «Манчестер Юнайтед» на своем поле принимает «Эвертон» в матче 7-го тура чемпионата Англии.

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