«Манчестер Юнайтед» и «Эвертон» сыграли вничью в матче чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 2 октября. «Манчестер Юнайтед» дома со счетом 1:1 сыграл вничью с «Эвертоном» в матче седьмого тура чемпионата Англии по футболу.

На 85-й минуте футболист «Эвертона» Йерри Мина забил гол, но судья отменил его после использования системы видеоассистента рефери (VAR), определив положение «вне игры».

Оба клуба набрали 14 очков и сравнялись по этому показателю с лидером чемпионата «Ливерпулем», который имеет игру в запасе. В следующем туре подопечные Уле Гуннара Сульшера на выезде сыграют против «Лестера» 16 октября. «Эвертон» днем позже дома проведет встречу против «Вест Хэма».