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20:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Президент «Барселоны» провел личную встречу с Куманом

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что провел личную встречу с главным тренером команды Роналдом Куманом.

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Источник: Reuters

«Я лично общался с Куманом. Мы решили, что он остается. Роналд любит “Барселону”, он верит в команду. Я уверен, что он способен исправить ситуацию. Прошу фанатов поддержать тренера и команду», — приводит слова Лапорта журналист Фабрицио Романо.

Роналд Куман возглавляет «Барселону» с августа 2020 года. В нынешнем сезоне «сине-гранатовые» под руководством нидерландца стартовали с двух поражений в Лиге чемпионов и занимают 7-е место в турнирной таблице чемпионата Испании с 12 очками в 6 матчах. Ранее сообщалось, что Куман может покинуть свой пост из-за неудовлетворительных результатов.

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