«Челси» обыграл «Саутгемптон», забив два гола в концовке матча

Счёт встречи — 3:1 в пользу хозяев.

Счёт матча был открыт в начале первого тайма. На 9-й минуте встречи гол забил полузащитник «Челси» Трево Чалоба с передачи Рубена Лофтус-Чика.

На 43-й минуте встречи арбитр Мартин Аткинсон отменил гол нападающего «Челси» Тимо Вернера.

На 61-й минуте матча пенальти в ворота хозяев реализовал полузащитник «Саутгемптона» Джеймс Уорд-Праус. На 77-й минуте Уорд-Праус получил красную карточку.

На 84-й минуте встречи гол забил Тимо Вернер, ему ассистировал Сесар Аспиликуэта. На 89-й минуте матча отличился защитник «синих» Бен Чилуэлл.