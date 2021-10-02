«Челси» обыграл «Саутгемптон», забив два гола в концовке матча
Сегодня, 2 октября, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне в рамках 7-го тура английской Премьер-лиги «Челси» принимал «Саутгемптон».
Сегодня, 2 октября, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне в рамках 7-го тура английской Премьер-лиги «Челси» принимал «Саутгемптон».
Счёт встречи — 3:1 в пользу хозяев.
Счёт матча был открыт в начале первого тайма. На 9-й минуте встречи гол забил полузащитник «Челси» Трево Чалоба с передачи Рубена Лофтус-Чика.
На 43-й минуте встречи арбитр Мартин Аткинсон отменил гол нападающего «Челси» Тимо Вернера.
На 61-й минуте матча пенальти в ворота хозяев реализовал полузащитник «Саутгемптона» Джеймс Уорд-Праус. На 77-й минуте Уорд-Праус получил красную карточку.
На 84-й минуте встречи гол забил Тимо Вернер, ему ассистировал Сесар Аспиликуэта. На 89-й минуте матча отличился защитник «синих» Бен Чилуэлл.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном. Ему помогали ассистенты Питер Джеймс Киркап и Николас Хоптон. Резервный рефери — Джарред Джиллетт.
В восьмом туре английской Премьер-лиги «Челси» сыграет на выезде с «Брентфордом», а «Саутгемптон» примет дома «Лидс Юнайтед». Обе встречи состоятся 16 октября.