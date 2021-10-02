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21:47 (мск), источник: Чемпионат.com

«Атлетико» — «Барселона»: составы команд на матч 8-го тура испанской Примеры

Стали известны стартовые составы «Атлетико» и «Барселоны» на матч 8-го тура испанской Примеры.

Барселона
АтлетикоЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча пройдёт на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Атлетико»: Облак, Эрмосо, Хименес, Савич, Коке, Карраско, Льоренте, Лемар, Де Пауль, Суарес, Феликс.

Запасные: Леком, Лоди, Триппьер, Врсалько, Фелипе, Эррера, Корреа, Гризманн, Шапоньич.

«Барселона»: тер Штеген, Дест, Араухо, Пике, Мингеса, Гонсалес, Бускетс, де Йонг, Коутиньо, Гави, Депай.

Запасные: Нето, Пенья, Альба, Гарсия, Лангле, Роберто, Юмтити, Пуч, Демир, Фати, де Йонг.

Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавляет Сесар Сото Градо. Ему будут помогать ассистенты Карлос Альварес Фернандес и Мигель Мартинес Мунуэра. Резервным арбитром выступит Даниэль Паленсия Кабальеро.

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