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00:36 (мск), источник: ТАСС

Гол и передача Суареса помогли «Атлетико» обыграть «Барселону» в чемпионате Испании

Мадридский клуб победил со счетом 2:0.

Атлетико
БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021

ТАСС, 3 октября. Мадридский «Атлетико» со счетом 2:0 на своем поле обыграл «Барселону» в матче восьмого тура чемпионата Испании по футболу.

Мячи забили Тома Лемар (23-я минута) и Луис Суарес (44). Авторы голов также отметились и голевыми передачами.

Суарес выступал за «Барселону» с 2014 по 2020 год. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Кубок Испании, стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. Уругвайский нападающий провел на поле 72 минуты, после чего был заменен на Антуана Гризманна, который вернулся в «Атлетико» перед началом нынешнего сезона после двух лет в «Барселоне».

Суарес забивал голы всем командам в чемпионате Испании, против которых играл. «Барселона» была последним коллективом, которому форварду ранее не удавалось забить.

«Барселона» потерпела первое поражение в нынешнем чемпионате. Каталонцы набрали 12 очков и занимают девятое место в турнирной таблице. «Атлетико» с 17 очками идет на второй строчке. В следующем туре «Барселона» 17 октября примет «Валенсию», а «Атлетико» в тот же день на выезде сыграет с «Гранадой».

Атлетико
2:0
Первый тайм: 2:0
Барселона
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