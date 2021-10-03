Гол и передача Суареса помогли «Атлетико» обыграть «Барселону» в чемпионате Испании

ТАСС, 3 октября. Мадридский «Атлетико» со счетом 2:0 на своем поле обыграл «Барселону» в матче восьмого тура чемпионата Испании по футболу.

Мячи забили Тома Лемар (23-я минута) и Луис Суарес (44). Авторы голов также отметились и голевыми передачами.

Суарес выступал за «Барселону» с 2014 по 2020 год. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Кубок Испании, стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. Уругвайский нападающий провел на поле 72 минуты, после чего был заменен на Антуана Гризманна, который вернулся в «Атлетико» перед началом нынешнего сезона после двух лет в «Барселоне».

Суарес забивал голы всем командам в чемпионате Испании, против которых играл. «Барселона» была последним коллективом, которому форварду ранее не удавалось забить.