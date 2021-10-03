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10:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Хабиб не дождался гола Роналду, «Ювентус» вырвал победу в дерби, у Шапи первый успех в Турции

Главные события субботы в европейском футболе.

Манчестер Юнайтед
Эвертон
Челси
Саутгемптон
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Ювентус
Сассуоло
Интер
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Боруссия М
Аугсбург
ВольфсбургЛейпциг
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Источник: Официальный сайт "Манчестер Юнайтед"

Англия: Криштиану обиделся, «Челси» — лидер

«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» — 1:1
Голы: Марсьяль, 43 — Таунсенд, 65.

В субботу на «Олд Траффорд» приехал Хабиб Нурмагомедов, пообщавшийся с сэром Алексом Фергюсоном и получивший в подарок именную футболку с седьмым номером от своего друга Криштиану Роналду. А вот сам португалец, как и Погба, начал игру на скамейке запасных.

В атаку Уле Гуннар Сульшер отправил тех, кто реже появляется на поле, и большую часть первого тайма проявить себя им было сложно. «Эвертон» выглядел активнее и ярче, однако классный пас Бруну Фернандеша завершился не менее качественным ударом Марсьяля. Да, Пикфорду помешал рикошет, но смотрелось все настолько эффектно, что вызвало одобрительные аплодисменты Роналду.

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Криш вместе с Санчо вошел в игру вскоре после начала второго тайма, и это был его 200-й матч в АПЛ. По замыслу хозяев звезды должны были добивать соперника, а вместо этого «ириски» отыгрались после образцовой атаки с ходу и гола Таунсенда, который еще и неловко скопировал фирменное празднование Роналду. После матча полузащитник «ирисок» подошел к недовольной исходом звезде «МЮ», а потом объяснил свои действия: «Он мой кумир. Это немного уважения Криштиану».

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У «красных дьяволов», которые набрали одно очко в двух последних играх на своем поле, не все ладно с обороной. Пропустив в девятом подряд домашнем матче, они выдали худшую серию с 1971 года. При этом ограничившийся ничьей «МЮ» еще легко отделался, так как на последних минутах ВАР помог отменить так и не ставший победным для гостей гол Мины.

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«Челси» — «Саутгемптон» — 3:1
Голы: Чалоба, 9. Вернер, 84. Чилуэлл, 89 — Уорд-Прауз, 61, с пенальти.

Изначально казавшаяся дежурной победа синих получилась очень эмоциональной, а Томас Тухель по ходу матча с трудом справлялся с эмоциями и получил желтую карточку. Между тем, началось все для «Челси» более чем удачно, и многие с удивлением узнали, что в этом чемпионате на «Стэмфорд Бридж» вторым бомбардиром команды после отличившегося три раза Лукаку является Чалоба. При этом защитник с начала сезона нанес только два удара, и оба оказались результативными.

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Естественно, после субботнего успеха блестяще вернувшегося из аренды в «Лорьяне» футболиста начали иронизировать, что в атаке Чалоба более эффективен, чем Вернер. Но все-таки немцу слишком часто не везет, и его гол в концовке первого тайма отменили из-за фола со стороны Аспиликуэты. Поразительно, но после перехода форварда в «Челси» по различным причинам не засчитали уже 16 забитых им мячей!

Вердикт ВАР, казалось, поставил под угрозу успех лондонцев, а в итоге именно техника поспособствовала успеху хозяев. Во-первых, синие получили численное преимущество, когда Мартин Аткинсон изучил повтор и убедился, что капитан «святых» Уорд-Прауз заслуживает удаления за фол на Жоржинью, и Вернер все-таки забил первый гол в этом чемпионате с передачи исправившегося Аспиликуэты. Во-вторых, в концовке система фиксации взятия ворот помогла определить, что голкипер парировал удар установившего окончательный счет Чилуэлла уже за линией ворот.

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«Челси» удивителен тем, что 15 мячей в этом чемпионате забили двенадцать футболистов. И эта непредсказуемая для соперников команда останется лидером как минимум до воскресного матча «Ливерпуль» — «Манчестер Сити».

Италия: Джеко напомнил о Роналдо

«Торино» — «Ювентус» — 0:1
Гол: Локателли, 86.

«Старая синьора» подошла к туринскому дерби на подъеме. Две победы в серии А и выигрыш у «Челси» в Лиге чемпионов вернули команде Массимилиано Аллегри уверенность в себе, и субботний матч она начала по-хозяйски. Используй «бьянконери» свои шансы в дебюте, у них мог появиться задел, однако за 45 минут они ни разу не попали в створ. Постепенно «Торино» отодвинул игру от своих ворот и заставил гостей защищаться. В целом ничья по итогам первого тайма выглядела логичной, чего не скажешь о нулях на табло.

С началом же второй половины «Ювентус» вернулся к лигочемпионской схеме без чистых центральных нападающих и ставкой на скорость Кьезы и Бернардески. При поддержке свежего Куадрадо они обеспечили гостям доминирование и острые моменты. Гранатовых выручал Милинкович-Савич, экс-защитник «Рубина» и «Зенита» Ансальди хорошо вышел на замену, однако давление черно-белых достигло пика в концовке, и измотанная оборона позволили Локателли уложить мяч в угол с линии штрафной.

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После этого было интересно посмотреть, как поведет себя «Юве», ведь вместе с Аллегри вернулся и знаменитый прагматизм. Как минимум дважды в этом сезоне команда играла на удержание счета даже слишком цинично, и если с «Челси» ставка сработала, то «Милан» сумел отыграться. Здесь же «бьянконери» не ослабили хватку, и, если бы не штанга после удара Кулушевски, выиграли бы с более солидным преимуществом. С учетом всех турниров это их четвертая победа подряд и первый с марта «сухой» матч в серии А после 20 туров с пропущенными мячами.

«Сассуоло» — «Интер» — 1:2
Голы: Берарди, 22, с пенальти — Джеко, 58. Мартинес, 78, с пенальти.

В прошлом туре черно-зеленые наконец-то прервали серию из четырех туров без побед (=1−3), а теперь выдали мощный первый тайм против действующего чемпиона. Да, забить удалось только с пенальти, однако еще в нескольких эпизодах миланцев спасла только отменная игра Хандановича. А перед уходом на перерыв случился неоднозначный эпизод, и хотя хозяева требовали удались вратаря «Интера», судьи даже не увидели нарушения против Дефреля.

«Нерадзурри» должны быть довольны, ведь Ханданович продолжил свои подвиги после перерыва, а нападение гостей стало более эффективным с выходом Джеко. Откликнувшись на кросс Перишича, 35-летний босниец передал очередной привет тем, кто отправлял его на пенсию. Шесть мячей ветерана в семи турах — самый результативный старт дебютантов «Интера» со времен великого Роналдо в сезоне-1997/98. А еще Джеко заставил Консильи сбить себя на углу штрафной и заработал решающий пенальти для Лаутаро Мартинеса.

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Германия: рекордсмен Ройс и гол за 42 секунды

«Боруссия» Д — «Аугсбург» — 2:1
Голы: Рафаэл Геррейру, 10, с пенальти. Брандт, 51 — Зекири, 35.
«Вольфсбург» — «Боруссия» М — 1:3
Голы: Вальдшмидт, 24 — Эмболо, 5. Хофманн, 7. Скалли, 90+5.

«Боруссия» продолжает играть без травмированного Холанна, и даже с одним из аутсайдеров ей пришлось непросто. Правда, быстрый гол с заработанного Маленом пенальти создал иллюзию легкости ожидавшейся победы Дортмунда, но по факту «Аугсбург» стал серьезно проседать в обороне только после того, как Брандт вернул хозяевам лидерство в счете. В роли ассистента выступил Ройс, который стал первым в истории клуба футболистом, на счету которого трехзначное количество забитых мячей и голевых передач.

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При этом главного тренера Марко Розе, несмотря на победу, должна была расстроить реализация моментов. Во второй половине «Боруссия» имела все основания рассчитывать на победу с крупным счетом, но в любом случае команда вернулась в тройку лидеров. Произошло это после очередной осечки не выдерживающего игру на два фронта «Вольфсбурга». Еще недавно команда Марка ван Боммела лидировала в бундеслиге, однако в последних трех турах у нее всего одно набранное очко. Против менхенгладбахской «Боруссии» «волки» пропустили два мяча уже на 7-й минуте, а их кошмаром стал Эмболо. Швейцарец сначала поразил цель ударом через себя, после чего ассистировал Хофманну.

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«Лейпциг» — «Бохум» — 3:0
Голы: Андре Силва, 69. Нкунку, 73, 78.

Приучив всех к регулярному нахождению в группе лидеров, «Лейпциг» проводит неоднозначный сезон. В бундеслиге он проиграл три матча из первых шести, а Лигу чемпионов начал с двух поражений. Особенно чувствительным стало домашнее фиаско с «Брюгге», и очевидно, что привыкший к работе с Юлианом Нагельсманном «Лейпциг» пока лишь учится играть под началом Джесси Марша. Однако вешать на американского тренера всех собак тоже неправильно.

В межсезонье команда потеряла проданных соответственно в «Баварию» и «Ливерпуль» ключевых защитников — Упамекано и Конате. Вслед за бывшим наставником отправился в Мюнхен харизматичный Забитцер, а Дани Ольмо с Хальстенбергом травмированы. Тем не менее, первые плоды работы нового штаба уже созрели. В субботу переломным оказался уже пятый в сезоне гол со «стандарта», Нкунку демонстрирует невероятную для себя результативность (9 мячей во всех турнирах), а обогнавший в прошлом сезоне в списке снайперов Холанна португалец Андре Силва осваивается после перехода из «Айнтрахта». В субботу португалец провел на поле 42 секунды, прежде чем забил решающий мяч.

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Турция: драма с 11-метровыми

«Гезтепе» — «Гиресунспор» — 0:1
Гол: Диабате, 71, с пенальти.

Магомеду-Шапи Сулейманову можно было только посочувствовать, потому что в «Краснодаре» он привык к высоким задачам, а только вышедший в турецкую суперлигу «Гиресунспор» увяз в зоне вылета. Только в 8-м туре эта команда наконец-то сумела одержать первую победу, и пока не имеющий на своем счету результативных баллов Шапи внес в нее решающий вклад. Именно российский легионер заработал оказавшийся победным пенальти. Диабате не промахнулся, тогда как десятью минутами ранее «Гезтепе» тоже исполнял 11-метровый, однако Тиянич свой подход к «точке» смазал. Точнее, его удар парировал признанный первой звездой матча голкипер Окан Кочук.

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Манчестер Юнайтед
1:1
Первый тайм: 1:0
Эвертон
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