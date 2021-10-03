«Барселона» достигла дна. У клуба нет денег, чтобы уволить Кумана
Субботнее поражение от «Атлетико» (0:2) — еще один гвоздь в крышку гроба.
Субботнее поражение от «Атлетико» (0:2) — еще один гвоздь в крышку гроба.
Ожидалось, что вне зависимости от результата в Мадриде Роналд Куман покинет пост главного тренера «Барселоны».
Однако за несколько часов до матча президент клуба Жоан Лапорта выступил с заявлением: Куман остается при любом исходе матча с бандой Диего Симеоне.
Можно по-разному трактовать это решение: отсутствие денег на 12-миллионую неустойку для нидерландского тренера в случае увольнения, неимение договоренности с возможным сменщиком, вера в чудо и так далее (а, скорее всего, сочетание первого и второго пунктов — желающих идти в нынешнюю «Барселону» и совершить карьерное самоубийство нет). Однако в это же время каталонский пожар продолжает разрастаться.
Символизм, сопровождающий матч против «Атлетико», мог достигнуть своего апогея в случае увольнения Кумана вскоре после окончания встречи. Тогда бы получилась красивая история вендетты: Луис Суарес ассистировал на первый (победный) гол Тома Лемара и сам хладнокровно удвоил преимущество «матрасников». После забитого мяча уругваец показал жест «позвони», явно адресованный в сторону нидерландского тренера, не удосужившегося лично связаться с игроком во время болезненного расставания прошлым летом.
И Куман, отбывавший дисквалификацию за удаление в матче с «Кадисом» и смотревший за игрой с трибуны, в последний раз покинул бы стадион в качестве тренера сине-гранатовых. Ведь тренерская скамейка с ним уже не ассоциируется. Однако этого не произошло, и мы наблюдали, как голландец по телефону яростно передает инструкции а-ля «включай режим “Сток Сити”.
Впереди — перерыв на сборные, а затем — три домашних матча. С «Валенсией», киевским «Динамо» и «Реалом». Такой подбор соперников не сулит «Барсе» ничего хорошего. Впрочем, решение остается за Лапортой.
В преддверии матча Луис Суарес дал интервью каталонскому изданию Sport и ESPN, где пролил новый свет на свои взаимоотношения с бывшим клубом и, в частности, с Куманом.
«Я много отдал “Барселоне” и, думаю, что не заслужил такого отношения. Они должны были поговорить со мной тет-а-тет и все объяснить. И не должны были говорить, что рассчитывают на меня в воскресном матче, если разрыв контракта не произойдет до среды. Либо одно, либо другое» — сказал уругваец.
Воспоминания Суареса добавляют новые краски в портрет Кумана как неумелого переговорщика. Статус и авторитет уругвайца в клубе говорили сами за себя, однако для экс-тренера сборной Нидерландов картина выглядела иначе.
«Он относился ко мне, как к 15-летнему. Они отправляли меня тренироваться на третье и четвертое поля в одиночку. Это было больно, это волновало меня. Я возвращался домой в слезах из-за презрительного отношения» — рассказал Суарес.
Помимо прочего «Эль Пистолеро» высказался и о нестабильных взаимоотношениях Кумана и Лапорты: «Это война, которая вредит игрокам».
Этим высказыванием Суарес подчеркнул, чем усложняется и так нелегкое положение «Барселоны» — междоусобицами. Пожар финансового, игрового и стилистического кризиса раздувается межличностными неурядицами.
Весь 2021 год все, кому не лень, обсуждали финансовый кризис «Барселоны». И когда даже самые ярые ненавистники каталонского клуба отступили и оставили Лапорту разбираться с долгами, он сам выступил с заявлением.
В середине августа действующий президент «Барсы» рассказал, что к марту задолженность клуба составляла 1,35 миллиарда евро. И пока некоторые медиа сообщают о кредите в 1,5 миллиарда евро, который сине-гранатовые получили от одной компании, вышел финансовый отчет клуба за сезон-2020/21.
Падение доходов на 24% при увеличении расходов на 19% и убытки в 481 миллион евро — мягко говоря, нездоровая ситуация для клуба, нуждающегося в уплате миллиардного долга. 6 октября генеральный директор Ферран Ревертер выступит с более подробным заявлением о финансовых результатах и бюджете на следующий год. Из-за установленного потолка зарплат в ла лиге «Барселоне» предстоит еще больше сокращать эту статью расходов.
Каталонский пожар настолько всеобъемлющ и комичен, что у клуба нет средств или cojones, чтобы уволить неумелого пожарного, пытающегося потушить огонь маслом. Бесславное поражение на «Ваньда Метрополитано» — продолжение кошмарного начала сезона. И как бы Лапорта публично ни поддерживал Кумана, такими темпами ему уже очень скоро нужно будет решить, что лучше: ужасный конец или ужас без конца?
Автор: Оскар Финк