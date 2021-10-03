«Барселона» достигла дна. У клуба нет денег, чтобы уволить Кумана

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Ожидалось, что вне зависимости от результата в Мадриде Роналд Куман покинет пост главного тренера «Барселоны».

Однако за несколько часов до матча президент клуба Жоан Лапорта выступил с заявлением: Куман остается при любом исходе матча с бандой Диего Симеоне.

Можно по-разному трактовать это решение: отсутствие денег на 12-миллионую неустойку для нидерландского тренера в случае увольнения, неимение договоренности с возможным сменщиком, вера в чудо и так далее (а, скорее всего, сочетание первого и второго пунктов — желающих идти в нынешнюю «Барселону» и совершить карьерное самоубийство нет). Однако в это же время каталонский пожар продолжает разрастаться.

Сколько продержится Куман?

Символизм, сопровождающий матч против «Атлетико», мог достигнуть своего апогея в случае увольнения Кумана вскоре после окончания встречи. Тогда бы получилась красивая история вендетты: Луис Суарес ассистировал на первый (победный) гол Тома Лемара и сам хладнокровно удвоил преимущество «матрасников». После забитого мяча уругваец показал жест «позвони», явно адресованный в сторону нидерландского тренера, не удосужившегося лично связаться с игроком во время болезненного расставания прошлым летом.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CUikLuML3ky/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CUikLuML3ky/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CUikLuML3ky/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Bleacher Report Football (@brfootball)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

И Куман, отбывавший дисквалификацию за удаление в матче с «Кадисом» и смотревший за игрой с трибуны, в последний раз покинул бы стадион в качестве тренера сине-гранатовых. Ведь тренерская скамейка с ним уже не ассоциируется. Однако этого не произошло, и мы наблюдали, как голландец по телефону яростно передает инструкции а-ля «включай режим “Сток Сити”.

Впереди — перерыв на сборные, а затем — три домашних матча. С «Валенсией», киевским «Динамо» и «Реалом». Такой подбор соперников не сулит «Барсе» ничего хорошего. Впрочем, решение остается за Лапортой.

«Это война, которая вредит игрокам»

В преддверии матча Луис Суарес дал интервью каталонскому изданию Sport и ESPN, где пролил новый свет на свои взаимоотношения с бывшим клубом и, в частности, с Куманом.

«Я много отдал “Барселоне” и, думаю, что не заслужил такого отношения. Они должны были поговорить со мной тет-а-тет и все объяснить. И не должны были говорить, что рассчитывают на меня в воскресном матче, если разрыв контракта не произойдет до среды. Либо одно, либо другое» — сказал уругваец.

Воспоминания Суареса добавляют новые краски в портрет Кумана как неумелого переговорщика. Статус и авторитет уругвайца в клубе говорили сами за себя, однако для экс-тренера сборной Нидерландов картина выглядела иначе.

«Он относился ко мне, как к 15-летнему. Они отправляли меня тренироваться на третье и четвертое поля в одиночку. Это было больно, это волновало меня. Я возвращался домой в слезах из-за презрительного отношения» — рассказал Суарес.

Помимо прочего «Эль Пистолеро» высказался и о нестабильных взаимоотношениях Кумана и Лапорты: «Это война, которая вредит игрокам».

Этим высказыванием Суарес подчеркнул, чем усложняется и так нелегкое положение «Барселоны» — междоусобицами. Пожар финансового, игрового и стилистического кризиса раздувается межличностными неурядицами.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CUieFqMr9Ij/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CUieFqMr9Ij/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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Все растущие долги

Весь 2021 год все, кому не лень, обсуждали финансовый кризис «Барселоны». И когда даже самые ярые ненавистники каталонского клуба отступили и оставили Лапорту разбираться с долгами, он сам выступил с заявлением.

В середине августа действующий президент «Барсы» рассказал, что к марту задолженность клуба составляла 1,35 миллиарда евро. И пока некоторые медиа сообщают о кредите в 1,5 миллиарда евро, который сине-гранатовые получили от одной компании, вышел финансовый отчет клуба за сезон-2020/21.

Падение доходов на 24% при увеличении расходов на 19% и убытки в 481 миллион евро — мягко говоря, нездоровая ситуация для клуба, нуждающегося в уплате миллиардного долга. 6 октября генеральный директор Ферран Ревертер выступит с более подробным заявлением о финансовых результатах и бюджете на следующий год. Из-за установленного потолка зарплат в ла лиге «Барселоне» предстоит еще больше сокращать эту статью расходов.

Каталонский пожар настолько всеобъемлющ и комичен, что у клуба нет средств или cojones, чтобы уволить неумелого пожарного, пытающегося потушить огонь маслом. Бесславное поражение на «Ваньда Метрополитано» — продолжение кошмарного начала сезона. И как бы Лапорта публично ни поддерживал Кумана, такими темпами ему уже очень скоро нужно будет решить, что лучше: ужасный конец или ужас без конца?