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11:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Барселона» достигла дна. У клуба нет денег, чтобы уволить Кумана

Субботнее поражение от «Атлетико» (0:2) — еще один гвоздь в крышку гроба.

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Источник: Reuters
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Ожидалось, что вне зависимости от результата в Мадриде Роналд Куман покинет пост главного тренера «Барселоны».

Однако за несколько часов до матча президент клуба Жоан Лапорта выступил с заявлением: Куман остается при любом исходе матча с бандой Диего Симеоне.

Можно по-разному трактовать это решение: отсутствие денег на 12-миллионую неустойку для нидерландского тренера в случае увольнения, неимение договоренности с возможным сменщиком, вера в чудо и так далее (а, скорее всего, сочетание первого и второго пунктов — желающих идти в нынешнюю «Барселону» и совершить карьерное самоубийство нет). Однако в это же время каталонский пожар продолжает разрастаться.

Сколько продержится Куман?

Символизм, сопровождающий матч против «Атлетико», мог достигнуть своего апогея в случае увольнения Кумана вскоре после окончания встречи. Тогда бы получилась красивая история вендетты: Луис Суарес ассистировал на первый (победный) гол Тома Лемара и сам хладнокровно удвоил преимущество «матрасников». После забитого мяча уругваец показал жест «позвони», явно адресованный в сторону нидерландского тренера, не удосужившегося лично связаться с игроком во время болезненного расставания прошлым летом.

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И Куман, отбывавший дисквалификацию за удаление в матче с «Кадисом» и смотревший за игрой с трибуны, в последний раз покинул бы стадион в качестве тренера сине-гранатовых. Ведь тренерская скамейка с ним уже не ассоциируется. Однако этого не произошло, и мы наблюдали, как голландец по телефону яростно передает инструкции а-ля «включай режим “Сток Сити”.

Источник: Reuters

Впереди — перерыв на сборные, а затем — три домашних матча. С «Валенсией», киевским «Динамо» и «Реалом». Такой подбор соперников не сулит «Барсе» ничего хорошего. Впрочем, решение остается за Лапортой.

«Это война, которая вредит игрокам»

В преддверии матча Луис Суарес дал интервью каталонскому изданию Sport и ESPN, где пролил новый свет на свои взаимоотношения с бывшим клубом и, в частности, с Куманом.

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«Я много отдал “Барселоне” и, думаю, что не заслужил такого отношения. Они должны были поговорить со мной тет-а-тет и все объяснить. И не должны были говорить, что рассчитывают на меня в воскресном матче, если разрыв контракта не произойдет до среды. Либо одно, либо другое» — сказал уругваец.

Воспоминания Суареса добавляют новые краски в портрет Кумана как неумелого переговорщика. Статус и авторитет уругвайца в клубе говорили сами за себя, однако для экс-тренера сборной Нидерландов картина выглядела иначе.

«Он относился ко мне, как к 15-летнему. Они отправляли меня тренироваться на третье и четвертое поля в одиночку. Это было больно, это волновало меня. Я возвращался домой в слезах из-за презрительного отношения» — рассказал Суарес.

Помимо прочего «Эль Пистолеро» высказался и о нестабильных взаимоотношениях Кумана и Лапорты: «Это война, которая вредит игрокам».

Этим высказыванием Суарес подчеркнул, чем усложняется и так нелегкое положение «Барселоны» — междоусобицами. Пожар финансового, игрового и стилистического кризиса раздувается межличностными неурядицами.

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Все растущие долги

Весь 2021 год все, кому не лень, обсуждали финансовый кризис «Барселоны». И когда даже самые ярые ненавистники каталонского клуба отступили и оставили Лапорту разбираться с долгами, он сам выступил с заявлением.

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В середине августа действующий президент «Барсы» рассказал, что к марту задолженность клуба составляла 1,35 миллиарда евро. И пока некоторые медиа сообщают о кредите в 1,5 миллиарда евро, который сине-гранатовые получили от одной компании, вышел финансовый отчет клуба за сезон-2020/21.

Падение доходов на 24% при увеличении расходов на 19% и убытки в 481 миллион евро — мягко говоря, нездоровая ситуация для клуба, нуждающегося в уплате миллиардного долга. 6 октября генеральный директор Ферран Ревертер выступит с более подробным заявлением о финансовых результатах и бюджете на следующий год. Из-за установленного потолка зарплат в ла лиге «Барселоне» предстоит еще больше сокращать эту статью расходов.

Каталонский пожар настолько всеобъемлющ и комичен, что у клуба нет средств или cojones, чтобы уволить неумелого пожарного, пытающегося потушить огонь маслом. Бесславное поражение на «Ваньда Метрополитано» — продолжение кошмарного начала сезона. И как бы Лапорта публично ни поддерживал Кумана, такими темпами ему уже очень скоро нужно будет решить, что лучше: ужасный конец или ужас без конца?

Автор: Оскар Финк

Атлетико
2:0
Первый тайм: 2:0
Барселона
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