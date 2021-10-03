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11:50 (мск), источник: Sport24

Главный гол уик-энда! Суарес отомстил «Барселоне», об уходе из которой до сих пор говорит с обидой

А еще он считает, что у Кумана нет характера и авторитета.

Атлетико
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Источник: Reuters

В 8-м туре Ла Лиги мадридский «Атлетико» принимал «Барселону» на «Ванда Метрополитано», а нападающий Луис Суарес вышел на поле с большим желанием огорчить бывший клуб.

И да, у него это получилось. Уругваец забил «Барселоне», которая продолжает находиться в кризисе и не может найти свою игру. Под конец первого тайма «Атлетико» соорудил классную контратаку, а Суарес завершил её точным ударом по воротам тер Штегена — 2:0. Гол Луис, конечно же, не отпраздновал, но обида на клуб и главного тренера Рональда Кумана наверняка осталась.

Как Суарес покидал «Барселону»?

Источник: Reuters

В сентябре прошлого года Луис разорвал контракт и вынужденно покинул Каталонию после того, как голландский специалист в телефонном звонке заявил ему, что больше не нуждается в нём. Суарес уезжал из «Барселоны» со слезами на глазах, а позже оказался в клубе-конкуренте «Атлетико».

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Там он провёл великолепный сезон, забив 21 гол в 32 матчах. Такая высокая результативность уругвайца позволила мадридскому клубу завоевать чемпионство Испании. Для Суареса оно было особенно ценно. Оформив победу в Ла Лиге, Луис разрыдался прямо на поле. В тот момент он доказал не только Куману, но и самому себе, что ещё нужен футболу.

Уже перед матчем против «Барсы» Суарес припомнил неприятное расставание с каталонским клубом.

«Мне причинили боль. В среднем я забивал 20 голов за сезон. Это не менялось. Не знаю, существует ли “девятка”, которой удавалось столько забивать в “Барселоне”, если не брать в расчёт Лео Месси, потому что он всё-таки отдельный случай. Мне есть, чем гордиться.

Я всегда отдавал “Барселоне” всё. А они причинили мне боль. Да, я верю в карму. Я не забыл, как в прошлом году меня отправили тренироваться индивидуально, чтобы разозлить меня, но я оставался профессионалом и тренировался каждый день, потому что я такой человек, и судьба в конце концов рассудит нас», — сказал Суарес в интервью TVE.

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Почему Суарес обижен на тренера Кумана?

Не обошлось и без реплик в сторону Кумана, который, как оказалось, уже рассчитывал на уругвайца в момент его перехода в «Атлетико».

«Я думаю, если бы у него был характер и авторитет, он вёл бы себя по-другому. Если бы он сказал, что не рассчитывает на меня и что я должен уйти по конкретным причинам — пусть так…

Но он говорит мне, что я не вхожу в его планы. А когда я уже закрываю сделку с “Атлетико” и расторгаю контракт с “Барселоной”, он подходит и говорит, что, если сделка не будет закрыта, в воскресенье он будет рассчитывать на меня в матче с “Вильярреалом”. Как? Если я не вхожу в твои планы, то как ты можешь на меня рассчитывать?

Он отправлял меня тренироваться на третье и четвертое поля и обращался со мной так, словно мне 15 лет. Он причинял мне боль, это задевало меня. Из-за такого неуважения я приходил домой в слезах. Я ни разу не проявил к нему неуважение. Я тренировался, не показывая недовольство, несмотря ни на что. Потому что я профессионал. Я искал лучшее решение», — твердил Суарес.

При этом в сентябре этого года Куман отметил, что не жалеет об уходе Луиса. По его словам, 34-летний уругваец ушёл во благо «Барселоны», а в столице Каталонии все ждали его перехода в «Ювентус», а не «Атлетико».

Источник: Reuters

Теперь Суарес отомстил Куману. На 71-й минуте его заменили, но уже под конец игры режиссёр трансляции навёл камеру на улыбающегося уругвайца, который на скамейке запасных праздновал с партнёрами по команде победу над бывшим клубом — 2:0.

А вот у Кумана дела плохи. Его «Барса» в последних шести матчах во всех турнирах смогла одержать лишь одну победу. И будет очень иронично, если голландского тренера уволят после поражения от «Атлетико» Луиса Суареса.

Атлетико
2:0
Первый тайм: 2:0
Барселона
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