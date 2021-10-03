Юрген Клопп: Отказаться от вакцинации — все равно что сесть за руль пьяным

«Думаю, у нас вакцинированы 99 процентов игроков. Мне не нужно было никого убеждать, я не помню, чтобы мы объясняли футболистам, почему нужно это делать.



Я сам пообщался с докторами, которых знаю много лет, они объяснили, как все устроено. Я всегда так делаю, если чего-то не понимаю — обращаюсь к специалистам. Я вакцинировался, потому что нахожусь в возрастной группе риска, для меня есть опасность.



Я объясняю это себе так: отказ от вакцинации — все равно что сесть за руль пьяным. Мы все как будто выпили одну-две кружки пива и думаем, что все еще можем водить, но это не так. Закон не позволяет этого делать, значит, мы не должны так поступать. Закон придуман не для того, чтобы защищать только меня, он защищает всех людей. К тому же, мы знаем, что алкоголь вреден для организма, но продолжаем его пить, но при этом предполагаем, что вакцина может навредить нам, хотя многие специалисты говорят, что сейчас это решение проблемы», — приводит Goal слова Клоппа.