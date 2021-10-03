Бывший игрок сборной Нидерландов осужден за угрозу убийства премьер-министра страны

51-летний экс-футболист заявил в своём аккаунте в «Твиттере», что политик «скоро получит выстрел в голову». В результате суд в Гааге приговорил Роя к общественным работам и условному тюремному заключению. Рой должен будет провести 80 часов общественных работ. Если он снова совершит преступление в течение двух лет, то получит реальный тюремный срок.