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12:25 (мск), источник: Чемпионат.com

«Это раздражает расистов, нужно продолжать». Бертранд — о преклонении колена перед матчами

Защитник «Лестер Сити» Райан Бертранд подчеркнул важность жеста с преклонением колена в рамках акции Black Lives Matter (BLM).

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Источник: Reuters
Футбол

Англия 2021/2022
Тур 7, 3.10.2021, 16:00

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«Преклонения колена — это всё ещё важное послание, в этом нет никаких сомнений. Прекращать акции BLM рано, ведь их недостаточно. Их будет достаточно, когда расизм прекратится. Поэтому назревает вопрос, что нужно делать дальше?

Это не значит, что нужно отказываться от преклонения колена. Этот жест должен остаться, ведь он раздражает расистов. Это здорово, потому что мы навязываем миру своё послание. Но нам нужно сесть за стол переговоров вместе с клубами АПЛ и чиновниками и подумать, куда движение BLM пойдёт дальше. Только тогда можно будет говорить о прогрессе в борьбе с расизмом.

Финал Евро показал, почему стоит бороться с расизмом. Это явление будет существовать всегда. Мы не можем контролировать весь мир, но можем контролировать наш спорт — футбол», — приводит слова Бертранда Sky Sports.

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