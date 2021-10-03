Головин — в стартовом составе «Монако» на матч с «Бордо»

Игра пройдёт на стадионе «Луи II» (Фонвьей, Монако). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 мск. С первых минут на поле выйдет российский полузащитник монегасков Александр Головин.

Напомним, «Монако» в восьми матчах набрал 11 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Лиги 1. «Бордо» (7) — на 16-м месте в таблице чемпионата Франции.