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16:43 (мск), источник: Чемпионат.com

«ПСЖ» проиграл «Ренну». Месси провел на поле весь матч

Сегодня, 3 октября, в матче 9-го тура французской Лиги 1 «Ренн» принимал на своем поле «Пари Сен-Жермен».

Ренн
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Источник: РИА "Новости"

Встреча проходила на стадионе «Роазон Парк» и завершилась со счётом 2:0. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Рудди Букке.

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«Ренн» меньше владел мячом, но это не помешало команде Бруно Женезио переиграть более именитого оппонента. Счёт в матче чёрно-красные открыли на 45-й минуте. Так называемый гол в раздевалку забил нападающий «Ренна» Гаэтан Лаборде.

Удвоили счёт хозяева в самом начале второго тайма — на 46-й минуте. Быстрым голом после перерыва отметился полузащитник Флавьен Тэт. Позже команды обменялись забитыми мячами, которые не были засчитаны после консультации арбитра с VAR. Финальный свисток зафиксировал сенсационную победу «Ренна».

Примечательно, что в составе «ПСЖ» весь матч на поле провели Лионель Месси и Килиан Мбаппе, а Неймар, вышедший на поле в стартовом составе, был заменён во втором тайме.

«ПСЖ» в 9 матчах набрал 24 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Ренн» (12) — на 7-м месте.

Ренн
2:0
Первый тайм: 1:0
ПСЖ
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