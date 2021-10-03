«Кайрат» выиграл в КПЛ с первым голом Жоао Пауло и сохранил шансы на чемпионство

Хозяева вышли вперед на 17-й минуте, свой первый гол за «Кайрат» забил бразилец Жоао Пауло. На 30-й минуте отличился Небойша Косович, а третий гол в матче на 62-й минуте забил Артур Шушеначев. «Акжайык» смог отыграть один гол на 89-й минуте, автором мяча стал Лука Имнадзе.

Для Шушеначева этот мяч стал 11-м в КПЛ-2021, а для Жоао Пауло — девятым. Лидирует в списке лучших бомбардиров КПЛ Марин Томасов из «Астаны», у него уже 16 мячей. «Кайрат» с 44-мя очками занимает третье место в турнирной таблице, а «Акжайык» с 30-ю баллами располагается на седьмой строчке.