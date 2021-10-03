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17:25 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» выиграл в КПЛ с первым голом Жоао Пауло и сохранил шансы на чемпионство

Алматинский «Кайрат» обыграл уральский «Акжайык» в матче 23-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz. Игра в Алматы завершилась со счетом 3:1.

Кайрат
АкжайыкЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Хозяева вышли вперед на 17-й минуте, свой первый гол за «Кайрат» забил бразилец Жоао Пауло. На 30-й минуте отличился Небойша Косович, а третий гол в матче на 62-й минуте забил Артур Шушеначев. «Акжайык» смог отыграть один гол на 89-й минуте, автором мяча стал Лука Имнадзе.

Для Шушеначева этот мяч стал 11-м в КПЛ-2021, а для Жоао Пауло — девятым. Лидирует в списке лучших бомбардиров КПЛ Марин Томасов из «Астаны», у него уже 16 мячей. «Кайрат» с 44-мя очками занимает третье место в турнирной таблице, а «Акжайык» с 30-ю баллами располагается на седьмой строчке.

Напомним, лидеры КПЛ одержали синхронные победы со счетом 3:1: «Астана» обыграла «Жетысу», а «Тобол» взял верх над «Ордабасы». В других матчах тура «Актобе» переиграл «Кайсар» со счетом 2:0, «Туран» и «Шахтер» сыграли вничью, а сегодня вничью сыграли «Тараз» и «Атырау». В еще одном матче 23-го тура «Кызыл-Жар» обыграл «Каспий».

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