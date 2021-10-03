«Не могу сказать, что у них есть будущее». Стойлов вспомнил о своей работе в Казахстане

«До моего приезда они говорили только о футболе. Государственные компании спонсировали клубы, а также акиматы. Впервые, когда мы вышли в Лигу чемпионов, клуб получил 20 миллионов, и сами руководители увидели, каково это — получить призовые. Также были получены большие суммы от продаж футболистов. К сожалению, я увидел, что футбольный бизнес не велся должным образом, но полностью спонсировался государством. Не могу сказать, что у них есть будущее. В этом отношении я привожу их пример с Германией, Италией и Испанией».