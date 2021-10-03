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18:03 (мск), источник: Vesti.kz

«Не могу сказать, что у них есть будущее». Стойлов вспомнил о своей работе в Казахстане

Главный тренер болгарского «Левски» Станимир Стоилов вспомнил о своем пребывании в Казахстане и выход с «Астаной» в групповой раунд Лиги чемпионов, сообщает KazFooball.kz со ссылкой на Topsport.

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Источник: kazfootball.kz

«До моего приезда они говорили только о футболе. Государственные компании спонсировали клубы, а также акиматы. Впервые, когда мы вышли в Лигу чемпионов, клуб получил 20 миллионов, и сами руководители увидели, каково это — получить призовые. Также были получены большие суммы от продаж футболистов. К сожалению, я увидел, что футбольный бизнес не велся должным образом, но полностью спонсировался государством. Не могу сказать, что у них есть будущее. В этом отношении я привожу их пример с Германией, Италией и Испанией».

Напомним, Стойлов четыре раза приводил «Астану» к титулу чемпиона КПЛ, а также впервые в истории вывел ее в групповой этап Лиги чемпионов. Также он два раза выводил столичный клуб в групповой раунд Лиги Европы, и однажды команда дошла до 1/16 финала. После «Астаны» болгарин стоял у руля сборной Казахстана в период 2018—2019 годов. После ухода из национальной команды он находился без работы.

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