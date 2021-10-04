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09:12 (мск), источник: Sports.Ru

100-й матч Головина за «Монако»: забил, отдал голевую, но получил травму

Скоро решающие матчи сборной России.

Монако
БордоЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021

«ПСЖ» дал небольшой шанс преследователям — команда с Месси, Неймаром и Мбаппе проиграла «Ренну». «Монако» благодаря этому сократил отставание до 10 очков — и благодарить за это надо в том числе и Александра Головина, который провел 100-ю игру за французский клуб.

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В матче против «Бордо» на счету российского полузащитника гол и голевая. В первом тайме Головин хорошо исполнил подачу со штрафного — она дошла до игрока сборной Франции Орельена Тчуамени, который открыл счет.

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В начале второго тайма Александр убежал в быструю атаку с Виссамом Бен-Йеддером, получил хороший пас и перекинул Бенуа Костиля. Есть второй мяч в этом сезоне!

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Правда, не все так хорошо. Уже на 57-й минуте Александра заменили — травма. Пока непонятно, насколько серьезное повреждение и сможет ли Головин сыграть за сборную России в ближайших матчах. Впрочем, и без россиянина «Монако» довел дело до разгрома — Бен-Йеддер забил третий.

Источник: AFP 2021

В последних матчах активизировался Софиан Диоп — конкурент Саши по позиции. Он и забил «Клермону» в прошлом туре, и сделал ассист в матче Лиги Европы против «Реал Сосьедада». Вот и сейчас получившего травму россиянина заменили именно на Диопа, но Головин провел достаточно яркий матч — и показал, кто тут основной.

Помимо гола и передачи, Головин нанес 3 удара, сделал 2 паса под удар, совершил 2 отбора. Впереди у него не только важные матчи для сборной России, но и ответственные игры за «Монако» — против «Лиона» и «ПСВ» в Лиге Европы. Так что Головин нужен всем здоровым.

Монако
3:0
Первый тайм: 1:0
Бордо
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