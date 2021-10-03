«Бавария» потерпела первое поражение в сезоне
ТАСС, 3 октября. Мюнхенская «Бавария» на своем поле проиграла «Айнтрахту» из Франкфурта-на-Майне со счетом 1:2 в матче седьмого тура чемпионата Германии по футболу.
ТАСС, 3 октября. Мюнхенская «Бавария» на своем поле проиграла «Айнтрахту» из Франкфурта-на-Майне со счетом 1:2 в матче седьмого тура чемпионата Германии по футболу.
Забитыми мячами у победителей отметились Мартин Хинтереггер (32-я минута) и Филип Костич (83). У проигравших отличился Леон Горецка (29).
«Бавария» потерпела первое поражение в нынешнем сезоне и впервые уступила в официальном матче под руководством Юлиана Нагельсмана. 34-летний специалист возглавил команду из Мюнхена в июле, ранее он был главным тренером «Лейпцига» и «Хоффенхайма». Нагельсман сменил Ханса-Дитера Флика, который стал главным тренером сборной Германии.
После семи туров «Бавария» набрала 16 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Айнтрахт» с 8 очками располагается на 13-й строчке. В следующем матче «Бавария» 17 октября на выезде сыграет с «Байером», а «Айнтрахт» днем раньше примет «Герту».