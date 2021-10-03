«Бавария» потерпела первое поражение в сезоне

Забитыми мячами у победителей отметились Мартин Хинтереггер (32-я минута) и Филип Костич (83). У проигравших отличился Леон Горецка (29).

«Бавария» потерпела первое поражение в нынешнем сезоне и впервые уступила в официальном матче под руководством Юлиана Нагельсмана. 34-летний специалист возглавил команду из Мюнхена в июле, ранее он был главным тренером «Лейпцига» и «Хоффенхайма». Нагельсман сменил Ханса-Дитера Флика, который стал главным тренером сборной Германии.