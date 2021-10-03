«Рома» победила «Эмполи», Моуринью установил рекорд серии А

Игра в Риме завершилась победой «Ромы» со счетом 2:0. Голы забили Лоренцо Пеллегрини (42-я минута) и Генрих Мхитарян (48).

Главный тренер римлян Жозе Моуринью установил рекорд по продолжительности серии без поражений в домашних матчах Серии А, на счету португальского специалиста стало 42 матча (с учетом работы на посту главного тренера миланского «Интера» в 2008—2010 годах).