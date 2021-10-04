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00:21 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты солигорского «Шахтера» укрепили лидерство после 25-го тура чемпионата Беларуси

3 октября/ Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского «Шахтера» укрепили лидерские позиции после 25-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Шахтер СЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
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В ключевом поединке тура команда из города калийщиков уверенно обыграла минское «Динамо» со счетом 2:1. Команда Алексея Баги не стала мешать соперникам, стремившимся установить территориальное преимущество и эффективно использовала контатаки. Уже к исходу 25-й минуты игры гости вели с преимуществом в два гола. Отличились Роман Бегунов и сербский легионер «горняков» Игор Иванович. Столичная команда ответила одним голевым выпадом на 94-й минуте матча. Взятие ворот на свой счет записал Роман Давыскиба. Однако этот мяч на исход встречи не повлиял.

Идущий на третьем месте брестский «Рух» в труднейшем матче выиграл у гродненского «Немана». Судьба встречи решилась на шестой минуте игры, после гола Артема Концевого.

Заработали три очка и футболисты «Гомеля», уверенно разобравшиеся с земляками из мозырской «Славии» — 3:0. У победителей отличились Дмитрий Гомза, Юрий Пантя и Андрей Соловей. Счет мог быть и большим, но на 36-й минуте «полесского дерби» Андрей Соловей не забил пенальти. Отметим отличную игру в данном эпизоде вратаря мозырского клуба Михаила Барановского.

Еще одна брестская команда, «Динамо», на своем поле не смогла переиграть ФК «Минск». У хозяев поля голевой дубль оформил Станислав Беленький. Украинский форвард на 57-й минуте отличился с игры, а на 83-й минуте реализовал пенальти. У столичной дружины автором забитых мячей стал Семен Пеньчук (7-я и 61-я минуты).

«Витебск» на поле родного ЦСК был повержен «Ислочью» со счетом 0:4. У гостей отличились Никита Степанов (12-я минута), Юрий Козыренко (46-я и 65-я минуты) и Иван Джуниор Дибанго (70-я минута).

Жодинское «Торпедо-Белаз» крупно обыграло одного из аутсайдеров чемпионата, «Сморгонь». По два гола в ворота команды из Гродненской области забили Алан Аусси и Юрий Габовда. По разу отличились Дмитрий и Алексей Антилевские, а также Шахром Самиев. У гостей гол престижа на счету Александра Францева. Стоит отметить, что «автозаводцы» в данном поединке установили новый рекорд клубной результативности.

Завершал программу 25-го тура чемпионата Беларуси по футболу поединок в Слуцке, где местная команда негостеприимно обошлась с «Энергетиком-БГУ», обыграв минчан со счетом 2:0. За «Слуцк» забивали Алексей Бутаревич и Дмитрий Сасин.

Турнирное положение: «Шахтер» — 59 очко (23 матча), БАТЭ — 55 (25), «Рух» — 51 (25), «Динамо» (Минск) — 51 (25), «Гомель» — 48 (24),), «Витебск» — 34 (25), «Динамо» (Брест) — 33 (25), «Ислочь» — 31 (25), Торпедо-БелАЗ«- 29 (24),»Минск«- 28 (24), “Энергетик-БГУ” — 28 (25),), “Неман” — 27 (25), “Слуцк” — 25 (25), “Славия” — 21 (24), “Сморгонь” — 13 (25), “Спутник” — 7 (25).

Бомбардирскую гонку 31-го чемпионата Беларуси возглавляет гамбийский нападающий солигорского «Шахтера» Дембо Дарбо, забивший 16 голов. На мяч меньше забил белорусский форвард «Гомеля» Андрей Соловей.

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