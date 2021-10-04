«Каждый раз, когда выходит русский, я вздрагиваю». Кокорин сыграл против «Наполи» — и снова разозлил фанатов
Хотя уже никто не удивляется.
Хотя уже никто не удивляется.
Александр Кокорин продолжает мучиться в Италии. В матче 7 тура Серии А против «Наполи», разбитого на неделе московским «Спартаком», Александр вышел на заключительные 15 минут при счете 1:2.
И снова ничего не сделал.
«Ничего не сделал», — это не просто фигура речи. В этом сезоне у Александра три появления на поле в составе «Фиорентины» — и ни одного, например, удара в створ.
Чудовищная картина футбольных успехов Александра Кокорина от Opta Sports.
Фанаты «Фио» давно ничему не удивляются, но как будто уже по привычке поругиваются в социальных сетях.
«Каждый раз, когда я вижу, как выходит Кокорин, я вздрагиваю: бесполезный игрок».
«Фио» может побороться за еврокубки? С Бираги и Кокориным? Не будем шутить".
«Замечаю Кокорина, только когда он разминается».
Хотя в Италии еще есть те, кто верят в Александра. Например, бывший нападающий «Фиорентины» Франческо Байано. Он хоть и критикует российского нападающего, но выражает надежду, что все может измениться:
«Если Кокорин не сыграл даже с “Козенцой” (соперник “Фио” из Кубка Италии, второй дивизион, прим. Sport24), то, значит, он отстает от команды на световые годы. Поэтому я думал, что клуб усилит атаку. Сейчас хотелось бы довериться клубу. Будем ждать Кокорина», — говорил итальянский ветеран.
Но много ли осталось тех, кто реально верит, что Александр еще может выстрелить в Италии?