«Каждый раз, когда выходит русский, я вздрагиваю». Кокорин сыграл против «Наполи» — и снова разозлил фанатов

Александр Кокорин продолжает мучиться в Италии. В матче 7 тура Серии А против «Наполи», разбитого на неделе московским «Спартаком», Александр вышел на заключительные 15 минут при счете 1:2.

И снова ничего не сделал.

«Ничего не сделал», — это не просто фигура речи. В этом сезоне у Александра три появления на поле в составе «Фиорентины» — и ни одного, например, удара в створ.

Чудовищная картина футбольных успехов Александра Кокорина от Opta Sports.

3 сыгранных матча (суммарно 28 минут на поле), 0 результативных действий

0 ударов по воротам, 0 передач под удар, 0 обводок

7/12 точных передач, 4/9 выигранных единоборств

Фанаты «Фио» давно ничему не удивляются, но как будто уже по привычке поругиваются в социальных сетях.

«Каждый раз, когда я вижу, как выходит Кокорин, я вздрагиваю: бесполезный игрок».

«Фио» может побороться за еврокубки? С Бираги и Кокориным? Не будем шутить".

«Замечаю Кокорина, только когда он разминается».

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Хотя в Италии еще есть те, кто верят в Александра. Например, бывший нападающий «Фиорентины» Франческо Байано. Он хоть и критикует российского нападающего, но выражает надежду, что все может измениться:

«Если Кокорин не сыграл даже с “Козенцой” (соперник “Фио” из Кубка Италии, второй дивизион, прим. Sport24), то, значит, он отстает от команды на световые годы. Поэтому я думал, что клуб усилит атаку. Сейчас хотелось бы довериться клубу. Будем ждать Кокорина», — говорил итальянский ветеран.