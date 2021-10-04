У «Реала» очередной провал, а Месси впервые проиграл во Франции

Англия: Варди приблизился к легенде

«Кристал Пэлас» — «Лестер» — 2:2 (Олисе, 61. Шлупп, 72 — Ихеаначо, 31. Варди, 37).

Ближайший соперник «Спартака» в Лиге Европы провел неудачную неделю. Сначала проиграл «Легии» (0:1), а теперь упустил победу в Лондоне. Но как здорово все начиналось! Ихеаначо, которого польские пограничники не пустили в страну из-за проблем с документами, отметил голом свой 25-й день рождения. Потом пробил час лучшего снайпера сезона Варди. После своего тридцатилетия он забил в АПЛ ровно 90 мячей, и ему осталось всего три удара, чтобы сравняться с рекордсменом — Ианом Райтом. Только для победы подвигов форвардов оказалось недостаточно. «Пэлас» вдохновили сделанные Патриком Виейра замены, тогда как Брендан Рождерс стал первым за 17 лет тренером, под началом которого «Лестер» не смог выиграть, имея после перерыва перевес в два мяча.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CUlOU22heQ7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CUlOU22heQ7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CUlOU22heQ7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Crystal Palace Football Club (@cpfc)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Тоттенхэм» — «Астон Вилла» — 2:1 (Хейбьерг, 27. Таргетт, 71, в свои ворота — Уоткинс, 67).

Для «шпор» еврокубки стали глотком свежего воздуха, и после разгрома скромной «Муры» лондонцы сумели прервать серию из трех поражений в национальном чемпионате. В данной игре стоит отметить не только гол Хейбьерга, но и 40-й результативный пас в премьер-лиге ассистировавшего ему Сон Хын Мина, а так же то, что от триумфа до провала — всего один шаг. В этом имел возможность убедиться защитник «Виллы» Таргетт, который сначала помог Уоткинсу сравнять счет, а четыре минуты спустя поразил собственные ворота. «Тоттенхэму» не хватает только голов Кейна, который пока не набрал в этом сезоне АПЛ ни одного результативного балла.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CUlOSLFILFv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CUlOSLFILFv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CUlOSLFILFv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Tottenham Hotspur (@spursofficial)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Испания: «Реал» не спасает даже Бензема

«Эспаньол» — «Реал» — 2:1 (Рауль де Томас, 17. Алейш Видаль, 60 — Бензема, 71).

Сливочные шли на клубный рекорд, однако их беспроигрышная серия в ла лиге оборвалась на 18 матчах, и по сути фиаско в столице Каталонии стало логичным продолжением черной недели. Унизительным поражением от «Шерифа» дело не ограничилось.

Вторая осечка пришлась на противостояние с соперником, который после возвращения из сегунды одержал в восьми турах только одну победу над находящимся в зоне вылета «Алавесом». Однако «Эспаньол» не производил впечатление команды из подвала таблицы, а гол Алейша Видаля превратился в настоящее унижение лидера. Бывший защитник «Барселоны» подхватил мяч в центре поля, перед штрафной пробросил его между ногами Начо и спокойно разобрался с Куртуа. «Реал» пытался вытянуть из трясины Бензема, однако его хватило только на один гол. Когда же классным ударом цель поразил Азар, взятие ворот отменили из-за офсайда у выполнявшего скидку французского снайпера.

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«Болонья» — «Лацио» — 3:0 (Барроу, 14. Теате, 17. Хики, 68).

«Фиорентина» — «Наполи» — 1:2 (Лукас Мартинес, 28 — Лосано, 38. Ррахмани, 50).

Соперники российских клубов в Лиге Европы добились в этом туре прямо противоположных результатов. «Лацио» порадовал болельщиков победами в римском дерби и над «Локомотивом», однако проблемы команды Маурицио Сарри в серии А не исчезли. В воскресенье «орлы» стали жертвой «Болоньи» и не нашли противоядия против фирменного оружия соперника. Синиша Михайлович настолько качественно поработал над розыгрышами угловых, что они принесли «Болонье» уже пять мячей. Чтобы в полной мере оценить значимость данных цифр, нужно упомянуть, что во всех играх остальных 19 команд результативными оказались шесть корнеров. Римляне же еще и лишились на следующий тур удаленного Ачерби.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CUk46hIDGam/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CUk46hIDGam/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CUk46hIDGam/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от SSC Napoli (@officialsscnapoli)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Зато «Наполи» быстро пришел в себя после фиаско в игре со «Спартаком» и добился волевой победы во Флоренции. Лучано Спаллетти совершенно заслуженно получил приз тренера месяца и не собирается сбавлять темп. Нынешний выигрыш — седьмой подряд со старта чемпионата. Хотя это и не рекорд: в сезоне-2017/18 неаполитанцы прошли без осечек восемь игр. Что касается Александра Кокорина, то он вышел на замену на 77-й минуте, однако до сих пор у российского форварда нет ни одного удара по воротам.

«Рома» — «Эмполи» — 2:0 (Пеллегрини, 42. Мхитарян, 48).

Неделя после проигранного дерби получилась для «волков» идеальной. Все началось с дежурной победы в Лиге конференций. Продолжилось подписанием нового контракта с проводящим блестящий сезон Пеллегрини, а закончилось выигрышем у «Эмполи». Пеллегрини, кстати, снова забил, а у Мхитаряна — гол и результативная передача.

Трудно поверить, что летом многие прогнозировали: конфликтовавший с Жозе Моуринью в «МЮ» армянский полузащитник не останется в Риме. Ничего подобного не произошло, и при его активном участии Особенный установил рекорд серии А. С момента перехода на трехочковую систему никто не избегал поражений на протяжении 42 домашних матчей.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CUk-a2dLYJ2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CUk-a2dLYJ2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CUk-a2dLYJ2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от AS Roma (@officialasroma)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Аталанта» — «Милан» — 2:3 (Сапата, 86, с пенальти. Пашалич, 90+4 — Калабрия, 1. Тонали, 42. Рафаэл Леау, 78).

Утром в день матча миланцы поздравили с 40-летием Златана Ибрагимовича, вручив юбиляру потрясающе красивый торт с портретом шведа. Но главный подарок ждал продолжающего восстанавливаться Ибру вечером.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CUj5w_IK8p-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CUj5w_IK8p-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CUj5w_IK8p-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от AC Milan (@acmilan)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

А Калабрия, кажется, больше всех спешил поздравить юбиляра, открыв счет на 28-й секунде матча в Бергамо. Этот мяч задал тон игре, ход которой уверенно контролировали «россонери». Отлично выглядел Тонали, потрясающее хладнокровие продемонстрировал в третьей голевой атаке сильно прибавивший Рафаэл Леау, а итоговый счет не должен обманывать. Алексей Миранчук так и остался на скамейке запасных. Набравший же 19 очков «Милан» показывает лучший старт с 2003 года.

Германия: Леверкузен догнал «Баварию»

«Бавария» — «Айнтрахт» — 1:2 (Горецка, 29 — Хинтереггер, 32. Костич, 83).

«Арминия» — «Байер» — 0:4 (Диаби, 18. Шик, 24, 87. Демирбай, 90+2 с пенальти).

Когда мюнхенцы в Лиге чемпионов учинили разгром киевскому «Динамо», выяснилось, что Юлиан Нагельсманн начал карьеру в лучшей команде Германии даже круче Ханси Флика. Он в принципе единственный, кто выиграл девять из десяти первых матчей на посту главного тренера «Баварии». И когда Левандовски вывел на удар Горецку, очередной успех казался решенным делом.

Ну разве мог кто-то предположить, что занимающий место в нижней части таблицы «Айнтрахт» одержит свою первую победу в новом сезоне бундеслиги на «Альянц Арене»?! Тем не менее, «орлы» преподнесли, пожалуй, главную сенсацию европейского уик-энда, вырвав победу в концовке и остановив длившуюся 30 матчей домашнюю беспроигрышную серию чемпиона. Не без удачи, если вспомнить несколько сэйвов Траппа, но вполне заслуженно.

Для франкфуртцев это первая победа в Мюнхене за 21 год. «Бавария» же, несмотря на поражение, осталась лидером. Однако она лишь по дополнительным показателям опережает сравнявшийся с ней «Байер», который с учетом Лиги Европы выиграл два матча этой недели с суммарным счетом 7:0.

Франция: Женезьо — специалист по «ПСЖ»

«Ренн» — «ПСЖ» — 2:0 (Ляборд, 45. Тэ, 46).

Маурисио Почеттино продолжает искать оптимальную схему, которая позволит парижанам не только уместить на поле всех своих звезд и дать им возможность реализовать себя, но и сделает игру сбалансированной. В Ренне «ПСЖ» сократил число центральных полузащитников, перейдя с 4−3−3 на 4−2−3−1 с Месси на позиции «десятки» и, естественно, доминировал.

Парижане вжали смело начавших хозяев в штрафную и плели комбинационные кружева. Получалось эффектно, но неэффективно. Мбаппе и Неймар мазали из хороших позиций, а когда Месси попробовал повторить голевую атаку из матча с «Манчестер Сити», аргентинца жестко встретил защитник. Наказать его не удалось, так как Лео со штрафного попал в перекладину, зато «Ренн» выдал потрясающий отрезок.

На последней минуте первого тайма Ляборд замкнул подачу Сулеманы, а на первой минуте второго — уже сам вывел на удар Тэ. В этих двух атаках удивила только скорострельность, тогда как своей игрой красно-черные успех заслужили. Брюно Женезьо явно знает какой-то секрет, потому что ни один тренер во Франции не обыгрывал «ПСЖ» после прихода в столичный клуб катарских миллиардов так часто. Три раза с «Лионом» и теперь с «Ренном».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CUkLdbFoSpT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CUkLdbFoSpT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CUkLdbFoSpT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Paris Saint-Germain (@psg)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Когда же ВАР отменил гол Мбаппе, а Месси не забил со штрафного, Почеттино пошел на отчаянный шаг, поменяв Неймара на Икарди. Не помогло, а «ПСЖ» мог проиграть крупно, если бы не отмена 11-метрового в его ворота. Первое с марта поражение Парижа в лиге 1 получилось болезненным. Да еще и без попаданий в створ ворот.

Статистика дня

5 раз матчи «Сампдории» и «Удинезе» заканчивались со счетом 3:3. Чаще, чем в любой другой паре команд за всю историю серии А.

6-й гол в текущем чемпионате Голландии забил за «Фейеноорд» арендованный у «Спартака» Гус Тил. С учетом всех турниров это его 13-й мяч, Тил признан лучшим футболистом Эредивизи по итогам сентября.

15 очков в гостевых матчах против «Аякса» набрал за последние 10 лет «Утрехт». Логично, что именно эта самая неудобная для амстердамцев команда нанесла им первое с 5 декабря прошлого года поражение на «Йохан Кройф Арене».

17 сезонов подряд забивает в серии А нападающий «Сампдории» Квальярелла. До него такие серии в карьере были только у шести футболистов — Жозе Альтафини, Джанни Риверы, Роберто Баджо, Роберто Манчини, Альберто Джилардино и Франческо Тотти.

42 домашних матча с забитыми мячами — новый рекорд чемпионата Австрии, установленный «Зальцбургом».