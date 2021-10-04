«Милан» повторил лучший старт в чемпионате Италии сезона-2003/2004, когда они взяли титул

Подопечные Стефано Пиоли набрали 19 очков в 7 турах чемпионата Италии. Как отмечает OptaPaolo в «Твиттере», этот показатель соответствует их лучшему старту в Серии А, который датируется сезоном-2003/2004, когда им удалось набрать аналогичное количество очков за тот же период. В том сезоне «Милану» удалось стать чемпионами Италии.