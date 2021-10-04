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4 октября, источник: Чемпионат.com

Лапорта запретил Куману выступить на нидерландском телевидении

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта запретил главному тренеру команды Рональду Куману давать интервью для телевидения в Нидерландах, сообщает Marca с ссылкой на нидерландские СМИ.

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Источник: Reuters

По сообщениям источника, Куман в ближайшее время должен был дать интервью на ток-шоу HLF8. Наставник каталонцев заранее договорился о встрече с журналистами и хотел принять участие в передаче вне зависимости от того, уволят его или нет.

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Однако Лапорта запретил Куману разговаривать с представителями нидерландской прессы. Сегодня, 4 октября, тренер каталонцев отклонил их предложение. Причиной данного запрета могло стать интервью Кумана журналистке Барбаре Баренд, которой он рассказал о некоторых подробностях взаимоотношений с Лапортой.

Ранее стало известно, что результат трёх ближайших матчей «Барселоны» определит судьбу нидерландского специалиста в клубе.

После семи матчей в испанской Примере «Барселона» располагается на 9-м месте в турнирной таблице с 12 очками в активе.

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