Лапорта запретил Куману выступить на нидерландском телевидении

По сообщениям источника, Куман в ближайшее время должен был дать интервью на ток-шоу HLF8. Наставник каталонцев заранее договорился о встрече с журналистами и хотел принять участие в передаче вне зависимости от того, уволят его или нет.

Однако Лапорта запретил Куману разговаривать с представителями нидерландской прессы. Сегодня, 4 октября, тренер каталонцев отклонил их предложение. Причиной данного запрета могло стать интервью Кумана журналистке Барбаре Баренд, которой он рассказал о некоторых подробностях взаимоотношений с Лапортой.



Ранее стало известно, что результат трёх ближайших матчей «Барселоны» определит судьбу нидерландского специалиста в клубе.



После семи матчей в испанской Примере «Барселона» располагается на 9-м месте в турнирной таблице с 12 очками в активе.