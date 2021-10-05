Футболисту грозит до 20 лет тюрьмы за нападение на судью
Футболист «СК Сан-Паулу» Вильям Рибейро обвиняется в нападении на арбитра во время матча второго дивизиона чемпионата бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул против «Гуарани».
Футболист «СК Сан-Паулу» Вильям Рибейро обвиняется в нападении на арбитра во время матча второго дивизиона чемпионата бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул против «Гуарани».
Встреча проходила в понедельник. Инцидент произошел на 61-й минуте игры, когда 30-летний Рибейро нанес судье удар кулаком, а затем ногой в область шеи, после чего тот потерял сознание. Арбитра доставили в больницу, а игра была приостановлена.
По словам представителя местной полиции Винисиуса Лоуренсо де Ассунсао, действия игрока следует расценивать как покушение на убийство, футболист был арестован. Ему грозит тюремное заключение сроком до 20 лет.
Ранее сообщалось, что в Италии тренер ударил судью по лицу и ушел в отставку.