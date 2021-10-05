Футболисту грозит до 20 лет тюрьмы за нападение на судью

Встреча проходила в понедельник. Инцидент произошел на 61-й минуте игры, когда 30-летний Рибейро нанес судье удар кулаком, а затем ногой в область шеи, после чего тот потерял сознание. Арбитра доставили в больницу, а игра была приостановлена.