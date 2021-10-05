Президент испанской лиги: «Барселона» могла сохранить Месси

По мнению Тебаса, каталонцам не нужно было подписывать двух новичков — Мемфиса Депая и Серхио Агуэро.

«Мы поужинали дома у Жоана Лапорты, и он согласился подписать договор о сотрудничестве с инвестиционным фондом CVC. Не знаю, позволило бы им это продлить контракт с Месси. Однако затем Лапорта позвонил мне: “Можем ускорить оформление сделки? Парнишка (Месси) уже нервничает”.

Фоторепортаж ПСЖ представил Месси

Я ответил ему: «Как только о сделке станет известно, Флорентино Перес попытается все сорвать». На что Лапорта мне сказал: «Нет, нет, я человек с характером». У меня нет сомнений, что за всем этим стоит именно Флорентино.