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5 октября, источник: Спорт-Экспресс

Президент испанской лиги: «Барселона» могла сохранить Месси

Президент испанской лиги заявил, что у «Барселоны» была возможности удержать в своих рядах летом нападающего Лионеля Месси, который в начале августа ушел в «ПСЖ» свободным агентом.

Барселона
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Источник: AP 2021

По мнению Тебаса, каталонцам не нужно было подписывать двух новичков — Мемфиса Депая и Серхио Агуэро.

«Мы поужинали дома у Жоана Лапорты, и он согласился подписать договор о сотрудничестве с инвестиционным фондом CVC. Не знаю, позволило бы им это продлить контракт с Месси. Однако затем Лапорта позвонил мне: “Можем ускорить оформление сделки? Парнишка (Месси) уже нервничает”.

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Я ответил ему: «Как только о сделке станет известно, Флорентино Перес попытается все сорвать». На что Лапорта мне сказал: «Нет, нет, я человек с характером». У меня нет сомнений, что за всем этим стоит именно Флорентино.

У нас была договоренность, что если «Барса» согласится на сделку с CVC, то 15 процентов денег можно было бы потратить на подписание игроков. И, на мой взгляд, они могли бы подписать контракт с Месси. Лапорта пригласил Депая, Агуэро… Не подпиши он этих игроков, Месси мог бы остаться", — цитирует Тебаса ESPN.

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