Мбаппе рассказал о ссоре с Неймаром

«Да, я назвал Неймара “бездельником”. Такое постоянно происходит в футболе, но мы не придаем этому значения. Потом мы поговорили об этом. Ранее у нас уже было несколько подобных словесных перепалок, и, возможно, они повторятся в будущем, но это не стоит такого внимания. Я уважаю Неймара как игрока и человека, восхищаюсь им. Иногда он недоволен мной, и это нормально. В этом нет проблемы», — приводит слова Мбаппе RMC.