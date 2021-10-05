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20:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мбаппе рассказал о ссоре с Неймаром

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе признал, что у него был конфликт с партнером по команде Неймаром.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021

«Да, я назвал Неймара “бездельником”. Такое постоянно происходит в футболе, но мы не придаем этому значения. Потом мы поговорили об этом. Ранее у нас уже было несколько подобных словесных перепалок, и, возможно, они повторятся в будущем, но это не стоит такого внимания. Я уважаю Неймара как игрока и человека, восхищаюсь им. Иногда он недоволен мной, и это нормально. В этом нет проблемы», — приводит слова Мбаппе RMC.

Ранее сообщалось, что Мбаппе остался недоволен действиями Неймара в матче с «Монпелье». Французский форвард был заменен на 88-й минуте. Он сел на скамейку запасных и пожаловался хавбеку Идрисса Гейе на бразильского партнера по линии нападения.

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