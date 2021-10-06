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09:26 (мск), источник: Чемпионат.com

ФИФА может опробовать в Италии новые правила офсайда

ФИФА раздумывает о возможности изменения правил офсайда, сообщает Milan News со ссылкой на SkySport.

Чемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Отмечается, причиной послужило то, что многие команды недовольны тем, что атакующая сторона наказывается свистком даже в ситуации, когда нет реальной угрозы сопернику. Сообщается, что опробовать изменения в правилах на себе предложила Италия во время матчей среди молодёжи до 18 лет. Сообщается, новые правила могут позволить создать «окно» между телом нападающего и защитника.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, на клубном чемпионате мира, который проходил в Катаре, видеоарбитры впервые получили в пользование систему полуавтоматического определения офсайда, когда робот через несколько секунд после эпизода передавал изображение на их мониторы. И вместо 2−3 минут решение выносилось за несколько секунд.

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