ФИФА может опробовать в Италии новые правила офсайда

Отмечается, причиной послужило то, что многие команды недовольны тем, что атакующая сторона наказывается свистком даже в ситуации, когда нет реальной угрозы сопернику. Сообщается, что опробовать изменения в правилах на себе предложила Италия во время матчей среди молодёжи до 18 лет. Сообщается, новые правила могут позволить создать «окно» между телом нападающего и защитника.