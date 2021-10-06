Документ с первой подписью Месси выставлен на аукцион. Сейчас за него предлагают $ 20 тыс

На документе есть фотография Месси и его подпись. Карточка датируется 1995−2000 годом, когда футболист выступал за «Ньюэллс Олд Бойз». Предполагается, что это одна из самых ранних задокументированных подписей Лионеля Месси. Старт торгов начинался с $ 10 тыс. На момент написания новости сделано 7 ставок, максимальная — $ 20 тыс.

Напомним, 10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.