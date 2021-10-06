Текущие события
Футбол. Сборные
18:00
Иордания
Малайзия
Футбол. Зарубежный
3.10
Хетафе
Реал Сосьедад
11
Футбол. Зарубежный
3.10
Арминия
Байер
04
Футбол. Зарубежный
3.10
Аталанта
Милан
23
Футбол. Зарубежный
3.10
Сент-Этьен
Лион
11
Футбол. Зарубежный
3.10
Гранада
Севилья
10
Все события
Фоторепортажи
10Александр Усик завоевал три титула чемпиона мира
14Сарнавский победил Магомедова на ACA 129
09:35 (мск), источник: РБК

Calciomercato сообщил о желании Миранчука уйти из «Аталанты»

Из-за нехватки игрового времени российский полузащитник собирается поменять команду этой зимой.

АталантаЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Полузащитник сборной России по футболу Алексей Миранчук в январе может попросить «Аталанту» о переходе в другую команду, если не будет получать больше игрового времени, сообщает Calciomercato.

Миранчук перешел в «Аталанту» в 2020 году из московского «Локомотива».
В сезоне-2021/22 25-летний хавбек провел за «Аталанту» пять матчей во всех турнирах, отметившись голевой передачей. В общей сложности Миранчук отыграл 155 минут за итальянский клуб в текущем сезоне.

«Аталанта» в ближайшей игре чемпионата Италии 17 октября встретится с «Эмполи».

Читайте также
 Реакция Кремля на публикацию крупнейшей утечки офшорных документов
Актриса Лия Ахеджакова отреагировала на слова о ее вызове на допрос
«Спартак» потерял Промеса и Понсе. А когда вернутся остальные?
Карпин оценил состояние игроков сборной России перед отбором ЧМ
ФИФА может опробовать в Италии новые правила офсайда
«Я не Артем»: Смолов — об отказе Дзюбы играть за сборную России
Документ с первой подписью Месси выставлен на аукцион
«Торонто» не стал предлагать Никите Гусеву полноценный контракт
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь