Calciomercato сообщил о желании Миранчука уйти из «Аталанты»

Полузащитник сборной России по футболу Алексей Миранчук в январе может попросить «Аталанту» о переходе в другую команду, если не будет получать больше игрового времени, сообщает Calciomercato.

Миранчук перешел в «Аталанту» в 2020 году из московского «Локомотива».

В сезоне-2021/22 25-летний хавбек провел за «Аталанту» пять матчей во всех турнирах, отметившись голевой передачей. В общей сложности Миранчук отыграл 155 минут за итальянский клуб в текущем сезоне.