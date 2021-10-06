Агент Миранчука о возможном уходе из «Аталанты»: «Давайте не будем верить слухам»
Агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука Вадим Шпинев прокомментировал слухи о возможном трансфере игрока.
АталантаЧемпионат Италии: таблица и календарь
Агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука Вадим Шпинев прокомментировал слухи о возможном трансфере игрока.
Ранее появилась информация, что 25-летний хавбек может попросить клуб из Бергамо отпустить его в январе, если он не будет играть чаще.
Не комментирую слухи. Мало ли, где и что пишут. Давайте не будем верить слухам
В нынешнем сезоне Алексей провел пять матчей за «Аталанту» и отдал один голевой пас, сыграв всего 155 минут.