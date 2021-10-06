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13:33 (мск), источник: Sports.Ru

Агент Миранчука о возможном уходе из «Аталанты»: «Давайте не будем верить слухам»

Агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука Вадим Шпинев прокомментировал слухи о возможном трансфере игрока.

АталантаЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Ранее появилась информация, что 25-летний хавбек может попросить клуб из Бергамо отпустить его в январе, если он не будет играть чаще.

Не комментирую слухи. Мало ли, где и что пишут. Давайте не будем верить слухам
Вадим Шпинев
агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука

В нынешнем сезоне Алексей провел пять матчей за «Аталанту» и отдал один голевой пас, сыграв всего 155 минут.

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