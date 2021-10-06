В «ПСЖ» недовольны высказываниями Мбаппе о «Реале». Он дал интервью без разрешения клуба

Француз, в частности, признался, что хотел перейти в «Реал» минувшим летом, и дал понять, что на текущий момент не планирует продлевать контракт с парижанами.

По данным As, 22-летний форвард встретился с представителями СМИ, не получил на это разрешение своего клуба. Летом 2022 года истекает срок контракта Мбаппе с «ПСЖ», он станет свободным агентом. Уже в январе он может подписать предварительный договор с новым клубом.