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15:29 (мск), источник: Sports.Ru

В «ПСЖ» недовольны высказываниями Мбаппе о «Реале». Он дал интервью без разрешения клуба

Руководство «ПСЖ» осталось недовольно высказываниями нападающего Килиана Мбаппе в интервью на этой неделе.

Реал
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Источник: Reuters

Француз, в частности, признался, что хотел перейти в «Реал» минувшим летом, и дал понять, что на текущий момент не планирует продлевать контракт с парижанами.

По данным As, 22-летний форвард встретился с представителями СМИ, не получил на это разрешение своего клуба. Летом 2022 года истекает срок контракта Мбаппе с «ПСЖ», он станет свободным агентом. Уже в январе он может подписать предварительный договор с новым клубом.

Ранее появилась информация, что «Реал» предлагает Мбаппе 6-летний контракт, но при этом «ПСЖ» не теряет надежд удержать футболиста.

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