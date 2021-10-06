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15:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Александр Зинченко опубликовал обращение к Хабибу Нурмагомедову

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко опубликовал обращение к бывшему чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову.

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Источник: AP 2021

«И всё ещё номер один в UFC, легенда. Было очень приятно смотреть игру и общаться с тобой, Хабиб Нурмагомедов», — написал Зинченко в своём «инстаграме».

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Напомним, бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов посетил матч 7-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» (2:2) в компании полузащитника «горожан» Александра Зинченко.

Зинченко сыграл в двух матчах АПЛ нынешнего сезона. Из-за травмы он не сможет помочь сборной Украины в октябрьских матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

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Ливерпуль
2:2
Первый тайм: 0:0
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