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16:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Миранчуку нужно срочно искать новую команду. В «Аталанте» он испортит карьеру

И превратится в Кокорина.

Аталанта
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Источник: Reuters

Алексей Миранчук, возможно, проводит последние месяцы в Бергамо. По данным Calciomercato, игрок может попросить отпустить его в январе, если он не начнет играть чаще. И это максимально логично: мы ждали от главного креативщика страны прорыва во втором сезоне, но пока он лишь приближается к статистике Кокорина в «Фиорентине».

Единственный ассист в пяти неполных матчах, четыре последние игры в запасе и жалкие 155 минут на поле.

Последний раз так мало Миранчук играл в 18 лет, когда только интегрировался в основу «Локомотива». Хотя в своем лучшем состоянии выдавал цифры, за счет которых вся команда въезжала в Лигу чемпионов. Даже на фоне смены тренера и в разгар ковида, как в доигровке сезона-2019/20: «Локо» финишировал вторым, забив в 8 матчах 9 мячей — 7 из них на счету Алексея.

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В Бергамо результативность не рухнула даже с учетом новых условий и сокращения игрового времени. Год назад мы просто включали матчи «Аталанты», дожидались замены в концовке и знали: Леша забьет вторым-третьим касанием. И предвкушали второй сезон, когда проблемы с адаптацией заменят полученный опыт в Серии А, понимание требований в команде и доверие от Гасперини.

Но стало только хуже. Вторые таймы с «Торино» и «Болоньей» — ноль результативных действий.

Выходы в старте на «Фиорентину» и «Салернитану» тоже безликие. Миранчук терялся, получал кошмарную прессу и в итоге вернулся в запас, откуда не может выбраться уже месяц.

Не помогают даже бесконечные вопросы от итальянских медиа. Гасперини настолько от них устал, что вернул ответы из прошлого сезона, когда Миранчук только прилетел в Италию, и у тренера было миллион способов объяснить, почему он не играет. «У меня нет возможности выпустить 25 человек. Еще будет время, чтобы освободить место в составе для других игроков», — отмахнулся Мистер перед игрой с «Миланом».

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«Милан», кстати, мог перехватить Лешу пару месяцев назад. По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, в последний день летнего трансферного окна россонери вели переговоры по Ромену Фавру из «Бреста» и рассматривали Миранчука в качестве альтернативы. Даже отправляли оффер в Бергамо. Лука Маркетти из Sky Sport Italia подтверждал переговоры: речь шла об аренде, которая устраивала игрока; но в «Аталанте» были против — на поиск замены просто не оставалось времени.

В итоге проиграли все.

«Милан» не подписал даже Фавра, «Аталанта» перестраховалась, а Леша продолжает ждать шанса у одного из самых требовательных и прагматичных коучей Италии. И кажется, он сам не понимает, как и, главное, вместо кого встроить игрока в систему.

«Аталанта» и агент Алексея уже отреагировали на новую информацию о переходе. И, конечно, не подтвердили факт каких-либо переговоров — просто потому, что пока их не может быть. До января еще два месяца, а игрок вообще улетел в сборную, где всех тоже беспокоит его статус в Серии А.

Наверное, он не очень доволен, что не играет. Но в плане физики он в очень хорошем состоянии: отдохнувший, полон сил и готов играть
Валерий Карпин
главный тренер сборной России

«Наверное, он не очень доволен, что не играет, — заметил Карпин. — Но в плане физики он в очень хорошем состоянии: отдохнувший, полон сил и готов играть».

Год назад «Аталанта» казалась идеальным вариантом, ради которого стоило рискнуть зоной комфорта и прокачать тактические скиллы. Но нет никакого смысла тратить на это еще и второй сезон. Гасперини уже дал понять, что шансов будет минимум, а те, что все же выпадают, игрок обязан использовать на максимум. Иначе — камбэк в запас.

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Прямо сейчас, когда у Миранчука все еще топ-репутация в Европе и статус игрока, несправедливо зачехленного «Аталантой», важно использовать любую возможность для перезапуска карьеры. Если затянуть еще на год, можно окончательно превратиться в Кокорина, который уже вряд ли устроится в топ-клубы России, а в Италии вообще перестал считаться за футболиста.

Леонид Волотко

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