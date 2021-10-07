Душан Влахович может перейти в «Манчестер Сити»

В минувшем сезоне Влахович забил 21 гол в 37 матчах Серии А и был признан лучшим молодым игроком чемпионата. 21-летний сербский форвард выступает за «Фиорентину» с 2018 года. В итальянский клуб Влахович перешёл из «Партизана». В завершившейся Серии А «Фиорентина» с 40 очками заняла 13-е место в турнирной таблице. Нынешнее соглашение игрока с клубом действует до 30 июня 2023 года.