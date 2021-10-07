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08:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Душан Влахович может перейти в «Манчестер Сити»

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах сербского футболиста заинтересован «Манчестер Сити». Об этом сообщает Sempre Milan со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Фиорентина
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Источник: Reuters

Руководство «фиалок» потребует за 21-летнего форварда € 90 млн. Помимо «горожан», на серба претендует «Арсенал». Нынешним летом «канониры» уже пытались совершить трансфер нападающего «Фиорентины».

В минувшем сезоне Влахович забил 21 гол в 37 матчах Серии А и был признан лучшим молодым игроком чемпионата. 21-летний сербский форвард выступает за «Фиорентину» с 2018 года. В итальянский клуб Влахович перешёл из «Партизана». В завершившейся Серии А «Фиорентина» с 40 очками заняла 13-е место в турнирной таблице. Нынешнее соглашение игрока с клубом действует до 30 июня 2023 года.

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