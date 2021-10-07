Текущие события
Футбол. Лига наций
6.10
Италия
Испания
12
Футбол. Сборные
6.10
Иордания
Малайзия
40
Футбол. Лига наций
21:45
Бельгия
Франция
Футбол. Чемпионат мира
8.10
Кипр
Хорватия
Футбол. Чемпионат мира
8.10
Россия
Словакия
Футбол. Чемпионат мира
8.10
Мальта
Словения
Все события
Фоторепортажи
8Месси впервые забил за «ПСЖ» и расстроил Гвардиолу
21Отсель мы погрозили шведам. «Зенит» уничтожил «Мальме» на «Газпром арене»
08:33 (мск), источник: Sports.Ru

«Боруссия» готова платить Холанду 15 млн евро вместо 8, чтобы он остался на следующий сезон

«Боруссия» хочет сохранить форварда Эрлинга Холанда, интерес к которому проявляет ряд топ-клубов.

Боруссия Д
Наверх
Источник: Reuters

Как сообщает журналист Bild Кристиан Фальк, дортмундцы намерены предложить норвежцу контракт, подразумевающий увеличение зарплаты почти в два раза. Если Холанд согласится остаться в клубе на следующий сезон, то вместо 8 миллионов евро будет получать 15 миллионов.

В текущем розыгрыше Бундеслиги на счету Холанда 7 голов за 5 игр.

Читайте также
 Год назад она чуть не погибла, а теперь возвращается в спорт
Самая сексуальная спортсменка по версии медиа. 18+
Карасев удалил Бонуччи, Испания остановила великую серию Италии
Рекордная серия Италии прервалась на 37 играх без поражений
Карпин: Спросите у Дзюбы, почему не кайфует от футбола в сборной
Одноклубник Кокорина может перейти в «Манчестер Сити»
Гол Панарина помог «Рейнджерс» крупно победить «Нью-Джерси»
Две передачи Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Бостон»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь