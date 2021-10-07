«Боруссия» готова платить Холанду 15 млн евро вместо 8, чтобы он остался на следующий сезон

Как сообщает журналист Bild Кристиан Фальк, дортмундцы намерены предложить норвежцу контракт, подразумевающий увеличение зарплаты почти в два раза. Если Холанд согласится остаться в клубе на следующий сезон, то вместо 8 миллионов евро будет получать 15 миллионов.