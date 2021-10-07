«Я не ошибся». Месси о переходе в «ПСЖ» в интервью France Football
France Football опубликовал обложку октябрьского номера журнала.
ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
France Football опубликовал обложку октябрьского номера журнала.
На ней изображен форвард «ПСЖ» Лионель Месси в спортивном костюме парижан. «Я не ошибся», — приводятся слова аргентинца в вынесенной на обложке цитате из эксклюзивного интервью.
Месси перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом этого года. В пяти матчах за новый клуб 34-летний игрок забил 1 гол.