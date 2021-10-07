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14:57 (мск), источник: Sports.Ru

«Я не ошибся». Месси о переходе в «ПСЖ» в интервью France Football

France Football опубликовал обложку октябрьского номера журнала.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

На ней изображен форвард «ПСЖ» Лионель Месси в спортивном костюме парижан. «Я не ошибся», — приводятся слова аргентинца в вынесенной на обложке цитате из эксклюзивного интервью.

Месси перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом этого года. В пяти матчах за новый клуб 34-летний игрок забил 1 гол.

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