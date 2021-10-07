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15:17 (мск), источник: Sports.Ru

«ПСЖ не приносит столько денег, чтобы у них была такая команда. Клубы-государства дестабилизируют футбол». Тебас о французском клубе

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас раскритиковал «ПСЖ» за их обращение с финансами.

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Источник: AP 2021
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«Я критикую “ПСЖ” за то, что они украли Неймара и Месси? Думать так — это обманывать себя. Я критикую “ПСЖ” за то, что он не приносит столько денег, чтобы у них была такая команда. Это искажает конкуренцию в экономике европейского футбола. Это не соответствует настоящим спонсорским контрактам.

Как “ПСЖ” может объяснить нам, что у них есть состав стоимостью почти 600 миллионов евро? Если они выиграют Лигу 1, они получат не более 45 миллионов евро.

Это невозможно. Я пригласил президента ПСЖ и президента Профессиональной футбольной лиги Франции, чтобы показать, какие у нас есть цифры и где есть нарушения. Они мне не ответили. Они готовы критиковать меня. Я могу при помощи цифр доказать мошенничество с финансовым фэйр-плей, с которым ситуация не изменилась до сих пор.

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До Месси «ПСЖ» получал от спонсоров на 40% больше денег, чем «Манчестер Юнайтед». У таких контрактов есть рыночная стоимость.

Останутся ли в «ПСЖ» Лионель Месси и Неймар, меня не волнует. Просто все это сильно вредит европейскому футболу. Я не единственный, кто об этом говорит. «ПСЖ» избежал санкций благодаря одной процедурной ошибке, а не по существу.

Может ли «ПСЖ» соответствовать требованиям финансового фэйр-плей? Тот, который мы видим сейчас, — нет. Завидую ли я, что Катар не инвестировал в Испанию? Я говорю то же самое в отношении «Альмерии», которая принадлежит Саудовской Аравии. Клубы-государства, которые инвестируют без пределов, дестабилизируют футбол", — сказал Тебас.

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