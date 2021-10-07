«ПСЖ не приносит столько денег, чтобы у них была такая команда. Клубы-государства дестабилизируют футбол». Тебас о французском клубе

«Я критикую “ПСЖ” за то, что они украли Неймара и Месси? Думать так — это обманывать себя. Я критикую “ПСЖ” за то, что он не приносит столько денег, чтобы у них была такая команда. Это искажает конкуренцию в экономике европейского футбола. Это не соответствует настоящим спонсорским контрактам.



Как “ПСЖ” может объяснить нам, что у них есть состав стоимостью почти 600 миллионов евро? Если они выиграют Лигу 1, они получат не более 45 миллионов евро.



Это невозможно. Я пригласил президента ПСЖ и президента Профессиональной футбольной лиги Франции, чтобы показать, какие у нас есть цифры и где есть нарушения. Они мне не ответили. Они готовы критиковать меня. Я могу при помощи цифр доказать мошенничество с финансовым фэйр-плей, с которым ситуация не изменилась до сих пор.